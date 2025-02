Der Rüstungskonzern verzeichnet einen beachtlichen Kurssprung von 2,65% auf 50,30 Euro, während Investoren eine erhöhte Dividendenzahlung für 2024 erwarten.

Die Hensoldt-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke am Markt und verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg von 2,65 Prozent auf 50,30 Euro. Im Handelsverlauf erreichte das Papier des Rüstungskonzerns sogar einen Spitzenwert von 50,40 Euro und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch, das erst kürzlich am 26. Februar 2025 markiert wurde. Die positive Entwicklung erfolgt trotz eines gemischten Geschäftsberichts für das vergangene Quartal. Der beachtliche Kursgewinn unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Anleger in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens, wobei das aktuelle Kursniveau inzwischen rund 45,7 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, das im Oktober 2024 bei 27,28 Euro verzeichnet wurde. Besonders bemerkenswert: Das Handelsvolumen zeigte mit über 282.000 gehandelten Aktien ein überdurchschnittliches Interesse der Marktteilnehmer.

Wachsende Dividendenerwartungen trotz schwächerer Quartalszahlen

Obwohl Hensoldt im letzten Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 Euro hinnehmen musste, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,55 Euro je Anteilsschein erzielt wurde, bleibt die Stimmung unter Anlegern positiv. Der Umsatz ging im Vergleichszeitraum um beachtliche 25,74 Prozent auf 528 Millionen Euro zurück. Dennoch prognostizieren Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,49 Euro je Aktie. Besonders erfreulich für Investoren: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 Euro je Wertpapier, was eine deutliche Steigerung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 0,40 Euro darstellen würde. Die nächsten Quartalszahlen, die voraussichtlich am 27. Februar 2025 präsentiert werden, dürften weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben. Bemerkenswert erscheint jedoch, dass das durchschnittliche Kursziel von Analysten mit 42,75 Euro deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt, was auf eine gewisse Diskrepanz zwischen Marktsentiment und Experteneinschätzungen hindeutet.

