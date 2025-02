FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Siemens Energy haben nach dem jüngsten Kursrückschlag Käufer am Mittwoch ihre Chance gesucht. Die Aktien des Energietechnikkonzerns kehrten mit gut 6 Prozent Plus auf 57,70 Euro wieder an ihre 50-Tage-Linie zurück. Knapp darüber war am Vortag ein Erholungsversuch abgeebbt; am Ende hatten die Papiere mit deutlichen Verlusten geschlossen.

Von ihrem Rekordhoch der Vorwoche bei 64,56 Euro waren die Papiere des Dax -Höhenfliegers bis zum Wochenbeginn um fast 22 Prozent zurückgekommen. Hauptgrund war ein Bericht, wonach Microsoft seine Investitionen in KI-Datenzentren drosseln könnte. Siemens Energy hatten sich seit Ende 2023 mehr als verfünffacht - vor allem getrieben von der Chance durch den hohen Strombedarf dieser KI-Datenknoten.

Mit dem Kursrutsch verkenne der Markt die Chancen des Gasturbinengeschäfts abseits von KI, kommentierten nun die Experten von Morgan Stanley. Dazu gehöre auch die Umstellung in den Schwellenländern von Kohle auf Gas oder auch der Trend zu Kostensenkungen in Europa. Die Papiere von Siemens Energy würden aktuell nur auf Basis des unteren Endes der Ziele bis 2028 bepreist. Und es sei unwahrscheinlich, dass man lediglich hier lande. Das Kursziel von Morgan Stanley liegt bei 64 Euro./ag/ajx/mis

