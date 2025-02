EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS reagiert auf wachsende Nachfrage und eröffnet erweitertes Werk in Südafrika (News mit Zusatzmaterial)



26.02.2025 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FUCHS reagiert auf wachsende Nachfrage und eröffnet erweitertes Werk in Südafrika Mannheim, 26. Februar 2025 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat die Erweiterung ihres Produktionswerks in Isando, Johannesburg, Südafrika, offiziell eingeweiht. Mit einer Investition von 26 Millionen Euro stärkt die Erweiterung die Position von FUCHS LUBRICANTS SOUTH AFRICA in Schlüsselindustrien wie Automobil, Bergbau, OEM, Industrie und Spezialschmierstoffe. Die offizielle Eröffnungsfeier fand am 26. Februar statt.

Strategische Investitionen in Wachstum

FUCHS' Engagement für Wachstum in Südafrika begann mit der Eröffnung einer hochmodernen Fettfabrik im Jahr 2018. Im Rahmen dieser Investitionsstrategie erwarb das Unternehmen Mitte 2020 ein 3,2 Hektar großes Nachbargrundstück. Phase 1 der Erweiterung umfasste den Bau eines neuen Lagers und einer neuen Hauptverwaltung, die beide Ende 2022 fertiggestellt wurden. Das neue Lager, das 4,5-mal größer ist als das vorherige, hat die Überlastung deutlich reduziert und die Lagerkapazität für Rohstoffe, Verpackungen und Fertigprodukte verbessert.

Werkserweiterung

Die nun abgeschlossene Phase 2 der Erweiterung umfasste eine neue Mischanlage für Schmierstoffe, mit der die Produktionskapazität durch zusätzliche Misch-, Grundöl- und Additivtanks um mehr als 40% erhöht wurde. Die Lagerkapazität wurde erheblich erweitert und drei hochmoderne Abfüllanlagen zur Effizienzsteigerung installiert. Darüber hinaus kann die Kapazität der Fettfabrik durch die Einführung einer zusätzlichen Schicht um 25% erhöht werden, so dass das Unternehmen auf die wachsende Marktnachfrage gut vorbereitet ist. "Die Erweiterung erhöht unsere Produktionskapazität, Effizienz, Flexibilität und unsere Fähigkeit, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern", sagt Paul Deppe, Geschäftsführer von FUCHS LUBRICANTS SOUTH AFRICA und Regional Vice President für Subsahara-Afrika. "Durch den Einsatz modernster Automatisierung und Qualitätskontrolle untermauern wir unser Versprechen, jederzeit Bestleistungen zu erbringen."

Für die Zukunft gut positioniert

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für FUCHS LUBRICANTS SOUTH AFRICA", sagt Dr. Ralph Rheinboldt, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die Region EMEA. "Mit dieser Kapazitätserweiterung sind wir gut aufgestellt, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer afrikanischen Kunden gerecht zu werden, unser zukünftiges Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig unsere Technologieführerschaft in der Schmierstoffindustrie weiter auszubauen." Die FUCHS-Gruppe ist seit 1992 in Südafrika aktiv und beschäftigt dort knapp 450 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr erzielte FUCHS in Südafrika einen Umsatz von 125 Millionen Euro.

FUCHS SE

Public Relations

Einsteinstraße 11

68169 Mannheim

Telefon +49 621 3802-1104

E-Mail: tina.vogel@fuchs.com Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Dr. Ralph Rheinboldt, Vorstandsmitglied FUCHS SE, Paul Deppe, Geschäftsführer FUCHS LUBRICANTS SOUTH AFRICA und Dr. Sebastian Heiner, Vorstandsmitglied FUCHS SE (CTO).

Datei: (Dr. Sebastian Heiner, Vorstandsmitglied FUCHS SE (CTO), Dr. Ralph Rheinboldt, Vorstandsmitglied FUCHS SE, und Paul Deppe, Geschäftsführer FUCHS LUBRICANTS SOUTH AFRICA.)





26.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com