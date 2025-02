LINSTOW (dpa-AFX) - Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU muss nach dem Auslaufen der aktuellen Finanzierungsperiode aus Sicht von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) effizienter, nachhaltiger und praxistauglicher werden. Nach 2027 müsse die GAP verstärkt technologische Innovationen wie Künstliche Intelligenz unterstützen und angemessene Basiszahlungen für alle Betriebe vorsehen, sagte Backhaus beim Landwirtschaftstag der Volksbanken Raiffeisenbanken in Linstow.

Eine Umverteilung zugunsten kleinerer Betriebe und die Förderung nach "Bedürftigkeit" lehne MV ab. Leistungsfähige Betriebe müssten unabhängig von ihrer Größe wirtschaftlich bestehen können, betonte der Minister.

In MV wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche von rund 1,34 Millionen Hektar laut Ministerium von etwa 4.700 Betrieben mit mehr als 25.000 Beschäftigten bewirtschaftet. 2023 standen demnach knapp 60 Prozent der gesamten Landesfläche für Anbau, Haltung, Nutzung und Ernte von Erzeugnissen aus der Landwirtschaft zur Verfügung.

Derzeit erhalten Agrarbetriebe in Europa etwa 30 Prozent des EU-Haushalts. Die Zuwendungen sind damit einer der größten Posten des Gemeinschaftsetats. Im langfristigen Haushalt von 2021 bis 2027 beträgt der Anteil rund 387 Milliarden Euro. Derzeit profitieren wenige große Unternehmen überproportional von dem Geld. In den kommenden Monaten will die EU-Kommission einen Vorschlag für den nächsten Haushalt von 2028 bis 2034 vorlegen./hr/DP/jha