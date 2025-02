© Foto: Symbolbild von Hamed Taha auf Unsplash

Da braut sich was Großes zusammen. Alibaba schmeißt mit Zahlen um sich, die selbst für Tech-Giganten eine Ansage sind: 380 Milliarden Yuan (rund 53 Milliarden US-Dollar) sollen in den nächsten drei Jahren in Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing fließen. Das ist mehr, als sie in den letzten zehn Jahren zusammen in diese Bereiche gesteckt haben. Klar ist, dass es hier nicht um Spielereien geht, sondern um den knallharten Wettbewerb um die Tech-Vorherrschaft. Doch während Analysten und Investoren schon das große Potenzial feiern, bleibt die Frage: Wird Alibaba mit diesem KI-Turbo wirklich durchstarten, oder sind da doch noch Hindernisse im Weg, die ausgeräumt werden müssen? Wir dröseln für Sie das Ganze mal auf.

Milliarden für die Zukunft - Alibaba tritt aufs Gaspedal

Wenn Alibaba eins kann, dann richtig aufdrehen. Der Konzern aus Hangzhou lässt gerade die Muskeln spielen und will in den kommenden Jahren die eigene Cloud- und KI-Infrastruktur massiv ausbauen. CEO Eddie Wu sieht in KI "eine einmalige Chance", die die komplette Branche auf links drehen wird. Mit diesem gigantischen Investitionspaket will Alibaba nicht nur seinen eigenen Cloud-Service pushen, sondern sich im globalen KI-Wettlauf einen Platz in der ersten Liga sichern. Der Erfolg von Start-ups wie DeepSeek zeigt, dass China in Sachen KI-Entwicklung keineswegs mehr nur aufholt, sondern längst selbst die Pace vorgibt. Und genau deshalb sind Investoren jetzt so heiß auf Alibaba. Das hier ist nicht einfach nur eine nette Tech-Idee, das ist ein strategischer Kurswechsel, der langfristig richtig großes Wachstum verspricht.

Vom Online-Shop zur KI-Schmiede - Alibabas Strategie-Schwenk

Wer Alibaba immer noch nur mit Online-Shopping verbindet, hat was verpasst. Natürlich ist das Kerngeschäft mit Plattformen wie Taobao und Tmall noch riesig, aber die Marschrichtung ist klar. Cloud und KI sind für Alibaba die Zukunft. Dieser Wechsel erfolgt, weil die Nachfrage nach Cloud-Services mit eingebauter KI gerade durch die Decke geht und Alibaba will sich hier ein großes Stück vom Kuchen sichern. Schon jetzt meldet der Konzern starke Umsatzzahlen, und Analysten sehen die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Doch bevor man jetzt euphorisch gleich voll "All in" geht, ist auch ein wenig Vorsicht geboten. So ein gigantisches Investment ist auch immer mit Risiken verbunden. Neue Technologien, starke Konkurrenz und natürlich Chinas regulierungspolitisches Umfeld. Wer Alibaba kennt, weiß, dass da immer mal wieder politische Hürden umkurvt werden müssen. Trotzdem stimmt die Richtung und langfristig könnte sich dieser Umbau richtig auszahlen.

Was macht der Chart der Aktie gerade?

Jetzt wird es spannend, denn beim Blick auf den Chart wird klar, dass es bergauf geht. Nach einer eher durchwachsenen Phase hat Alibaba in den letzten Monaten ordentlich zugelegt. Das Chartbild sieht stark aus, die Aktie kratzt an neuen Höchstständen, und Analysten sagen, dass da noch mehr geht. Aber so eine Rally kommt selten ohne Schwankungen. Der RSI zeigt, dass der Kurs stellenweise überhitzt ist, ja stellenweise sogar sehr überhitzt ist, was kurzfristige Rücksetzer nicht ausschließt. Die Richtung stimmt, aber man sollte nunmehr nicht blind hinterherrennen. Fundamental ist Alibaba aber gut aufgestellt. Solide Umsätze, ambitionierte Wachstumspläne und der Wille, sich neu zu erfinden. Das spricht für eine starke Zukunft.

Top-Chance oder zu viel Risiko?

Also, was heißt das jetzt für Anleger? Alibaba spielt mit diesem Mega-Investment ganz klar auf Zukunft und hat verdammt gute Karten, eine führende Rolle in der KI- und Cloud-Branche zu übernehmen. Wer langfristig an den Tech-Wandel glaubt, für den könnte jetzt ein gestaffelter Einstieg spannend sein. Aber wer auf kurzfristige Gewinne ohne Schwankungen hofft, sollte lieber abwarten, denn so ein ambitionierter Umbau bringt immer mal Volatilität mit sich. Einfach gesagt, bleibt Alibaba ein starkes Investment mit viel Potenzial, aber wie immer gilt: Geduld und ein bisschen Risikobereitschaft sollte jeder mitbringen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.