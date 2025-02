DJ Von der Leyen präsentiert "Clean Industrial Deal"

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat einen umfassenden Plan zur Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums durch Investitionen in saubere Industrie vorgelegt. "Europa ist nicht nur ein Kontinent der industriellen Innovation, sondern auch ein Kontinent der industriellen Produktion", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Die Nachfrage nach sauberen Produkten hat sich jedoch verlangsamt, und einige Investitionen sind in andere Regionen abgewandert", sagte sie. Es gebe derzeit zu viele Hindernisse wie hohe Energiepreise und komplexe Vorschriften, die dem Wachstum der Unternehmen im Wege stünden, so von der Leyen. Der sogenannte "Clean Industrial Deal" des Blocks solle Behinderungen lockern, die Unternehmen bremsen könnten, sagte sie.

February 26, 2025 07:22 ET (12:22 GMT)

