Klimaneutrales Europa nur mit global wettbewerbsfähigem Standort

Brossardt: "Klimaschutz und Wirtschaftspolitik gemeinsam denken"



(München, 26.02.2025). "Der grüne Industrieplan und die erste Omnibus-Verordnung zur Nachhaltigkeit sind wichtige Meilensteine, um Europa wieder wirtschaftlich stark zu machen", so Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. anlässlich der heutigen Vorstellung des Maßnahmenpakets durch die Europäische Kommission. Brossardt betont: "Die Europäische Union steht zu ihrer Verantwortung für den Klimaschutz. Damit schafft sie auch Planbarkeit für Unternehmen, die entsprechende Investitionen vorsehen oder bereits durchgeführt haben. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass unsere Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität global wettbewerbsfähig bleibt. Im Moment sehen wir leider das Gegenteil: Unsere Betriebe fallen im internationalen Wirtschaftswettbewerb immer mehr durch hohe Energiepreise, hohe steuerliche Belastungen und überbordende Bürokratie in Europa zurück. Mit beiden Initiativen erkennt die Europäische Union an, wie wichtig die Wiederherstellung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit für ein zukunftsfähiges Europa ist."



Beide Initiativen sind aus Sicht der vbw wichtig für eine Trendwende in der europäischen Wirtschafts- und Klimapolitik. "Der im grünen Industrieplan enthaltene Aktionsplan für bezahlbare Energie ist ein wichtiges Signal für die Attraktivität unseres Standorts, der seit Jahren mit horrenden Energiepreisen zu kämpfen hat. Zudem unterstützen wir grundsätzlich die Omnibus-Verordnungen und das von der EU erklärte Ziel, rasch 25 Prozent der Berichtspflichten für die Unternehmen, für kleine und mittlere Unternehmen sogar 35 Prozent, zu streichen. Der ersten Omnibus-Verordnung zur Nachhaltigkeit müssen schnell weitere folgen, um nachhaltige und dauerhafte Entlastung bei der Bürokratie zu schaffen", sagte Brossardt.



Die vbw fordert trotzdem zusätzliche Maßnahmen. "Es braucht jedoch weit mehr, um ein europäisches ökonomisches Comeback zu schaffen. Im Bereich der europäischen Sozialpolitik braucht es mehr Subsidiarität. Zudem müssen wir den Freihandel mit unseren Partnerländern verteidigen und stärken. Angesichts der protektionistischen Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung müssen wir bereits beschlossene Freihandelsabkommen rasch ratifizieren und mehr solcher Abkommen abschließen. Auch bei den digitalen Technologien braucht es einen echten Aufbruch. Europa muss bei Schlüsseltechnologien an die weltweite Spitze. Fakt ist: Langfristiger Erfolg beim Klimaschutz bedingt einen dauerhaft starken Wirtschaftsstandort. Nur so können wir die Klimaneutralität erreichen und gleichzeitig unseren Wohlstand bewahren", erklärt Brossardt.



