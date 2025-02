Frankfurt am Main (ots) -Onepage, ein führendes B2B-SaaS-Unternehmen für leistungsstarke Webseiten- und Funnel-Erstellung, veröffentlicht das größte Update seiner Firmengeschichte: Forms & Funnels 3.0. Dieses Release bildet einen Meilenstein in der Leadgenerierung und Conversion-Optimierung und bietet Nutzern einen der flexibelsten No-Code-Funnel-Buildern auf dem Markt.In den vergangenen Jahren wurden mit der beliebten Quiz-Funktion von Onepage mehrere Millionen Leads generiert, was die Effektivität dieses Features eindrucksvoll unter Beweis stellte. Dennoch gab es Einschränkungen bei der Erstellung und Bearbeitung von Formularen und Funneln. Die festen "Quiz-Steps" erlaubten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und limitierten die Flexibilität des Add-ons.Forms & Funnels 3.0: Ein neuer Standard für Funnel-BuilderAnfang 2024 begann Onepage mit der Entwicklung einer Lösung, die einen deutlichen Innovationssprung darstellen und sich nahtlos in den bestehenden Onepage-Builder integrieren lassen sollte. Das Ergebnis: Forms & Funnels 3.0 - einer der flexibelsten No-Code-Funnel-Builder der Welt. Dieses Update ermöglicht es Nutzern, Funnels und Formulare noch schneller und individueller zu gestalten, ohne technische Vorkenntnisse. Forms & Funnels 3.0 ist ab sofort verfügbar und bietet Unternehmen die leistungsstärkste Lösung zur Optimierung ihrer Leadgenerierung und Funnel-Performance.Highlights von Forms & Funnels 3.0- Maximale Designfreiheit: Nutzer können Elemente frei positionieren, Spalten und Reihen hinzufügen und ihren Funnel genau nach ihren Vorstellungen gestalten.- Professional Modus: Ein Modus, der noch mehr Flexibilität im Design bietet und das pixelgenaue Anpassen von Zeilen, Spalten und Abständen erlaubt.- Neues Benutzerinterface: Die überarbeitete Oberfläche ist noch intuitiver und ermöglicht Power-Usern schnellen Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen.- Erweiterte Interaktionsmöglichkeiten: Individuelle Schritte wie Artikel oder Videos mit Bulletpoints lassen sich nun direkt in den Funnel integrieren.- Schnellere Domainverknüpfung: Eine überarbeitete Methode zur Domainverknüpfung ermöglicht es Nutzern, Funnels in Sekundenschnelle online zu bringen.- Über 100 zusätzliche Verbesserungen: Neben den Kernfunktionen wurden viele Detailverbesserungen umgesetzt, die die Benutzerfreundlichkeit und Performance weiter steigern.Damit hebt Forms & Funnels 3.0 Funnel-Building auf ein neues Level und gibt Unternehmen jeder Größe die Werkzeuge an die Hand, um schnell anpassbare, flexible Funnels zu erstellen, die mehr Leads und höhere Conversions erzielen möchten. Mit diesem Update sichert sich Onepage den ultimativen Vorteil im Wettbewerbsumfeld und bietet seinen Nutzern eine unschlagbar leistungsstarke Lösung zum Bau von leistungsstarken Funnels und Formularen.In Kürze: Warum Forms & Funnels 3.0 ein Gamechanger istMit Forms & Funnels 3.0 setzt Onepage neue Maßstäbe in der Erstellung leistungsstarker Funnels und hebt die Leadgenerierung auf ein völlig neues Niveau. Dank maximaler Designfreiheit können Formulare und Funnels nun völlig flexibel und ohne Einschränkungen gestaltet werden. Die neue, optimierte Benutzeroberfläche sorgt für eine intuitive Nutzerführung und ermöglicht effizientere Arbeitsprozesse. Zudem eröffnen erweiterte Interaktionsmöglichkeiten völlig neue Wege, um Content nahtlos in Funnels zu integrieren - für mehr Engagement und höhere Conversion-Raten. Die nahtlose Domainverbindung ermöglicht es, Funnels in Sekundenschnelle live zu schalten, ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen. Und das ist noch längst nicht alles: Über 100 weitere Verbesserungen sorgen für eine spürbar gesteigerte Effizienz, bessere Performance und noch höhere Conversion-Werte. Mit Forms & Funnels 3.0 wird Funnel-Building leistungsstärker, flexibler und einfacher als je zuvor.Über Onepage:Marcel Knopf und Nikita Makukhin gründeten die Onepage GmbH 2018. Mit der erfolgreichen Plattform bieten sie Agenturen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen weltweit eine schnelle und effiziente Softwarelösung zur Erstellung von Websites, Landingpages und Funnels - alles mit nur einem Tool. Mittlerweile hat sich Onepage zu einem führenden B2B-SaaS-Unternehmen entwickelt, das sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für den Bau von leistungsstarken Webseiten und Funnels spezialisiert hat. Mit innovativen Tools und einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit unterstützt Onepage Unternehmen dabei, ihre Online-Präsenz zu optimieren, Erfolg zu skalieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Weitere Informationen unter: https://onepage.io/dePressekontakt:Onepage GmbHE-Mail: presse@onepage.ioWebsite: https://onepage.io/Original-Content von: Onepage GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177401/5979588