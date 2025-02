Krypto-Wale kaufen Shiba Inu, Pepe und BTC Bull

Nachdem in den vergangenen Wochen das Interesse an Meme-Coins klar zurückgegangen war, scheint es so, als ob sich jetzt einige risikofreudigere Anleger erneut in die Welt der Spaß-Währungen wagen. Mit Ausnahme des OFFICIAL TRUMP Coins liegen nämlich alle großen Meme-Token in den letzten 24 Stunden im grünen Bereich und konnten so (verhaltene) Gewinne erzielen.

Wir werfen einen Blick auf gleich drei Meme-Coin-Währungen, die zuletzt starke Zuflüsse erhalten konnten. Dabei verraten wir nicht nur, warum diese Coins jetzt einen Hype erfahren, sondern überprüfen, ob sich eine Investition auch jetzt noch lohnen könnte.

Shiba Inu mit guter Tagesform: Zweitgrößter Meme-Coin wächst beachtlich

Bereits in der Vergangenheit konnte Shiba Inu immer wieder mit starken Kursgewinnen aufwarten, die ihn nicht ohne Grund zum zweitgrößten Meme-Coin am Markt avancieren ließen. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 8,42 Milliarden US-Dollar zählt der SHIB-Token zu den größten seiner Art, musste aber in den vergangenen Wochen einige Kurskorrekturen über sich ergehen lassen.

Am heutigen Vormittag profitierte Shiba Inu allerdings merklich vom veränderten Sentiment am Markt und konnte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels um 3,29 Prozent zulegen.

Der Shiba Inu (SHIB) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Shiba Inu Community ("SHIB ARMY") gestern innerhalb von 24 Stunden einen massiven Anstieg in Bezug auf die Verbrennung von SHIB-Token verzeichnen konnte. So stieg dieser Wert um 2.532 Prozent, was die Verknappung am Markt merklich in die Höhe trieb und einen positiven Aufwind des Shiba Inu Kurses nach sich zog. Sollte sich dieser Trend kurzfristig fortsetzen, könnte es sich also durchaus lohnen, rechtzeitig in den SHIB-Token zu investieren.

Pepe Prognose: Explodiert der PEPE-Token jetzt?

Zuletzt profitierte der Pepe Coin davon, dass Elon Musk einige Tweets des offiziellen Accounts mit seinen Followern geteilt hatte. Gleichzeitig erklärte der unter dem Pseudonym "CryptoELITES" bekannte Krypto-Experte, dass der Pepe Chart derzeit auf eine baldige Kursexplosion hindeutet.

Seiner Einschätzung nach, die er mit seinen fast 250.000 Followern auf X (ehemals Twitter) teilte, steht der Pepe Coin vor einer 15x-Explosion. Sollte er mit seiner Prognose recht behalten, dann könnte ein Kauf der Meme-Coin-Währung durchaus lukrativ sein. Wie realistisch ein so starker Anstieg jedoch ist, ist eher schwierig einzuschätzen.

https://twitter.com/CryptooELITES/status/1893938142622671265

Gerade deshalb ist es wichtig, dass Krypto-Anleger selbst eine entsprechende Recherche durchführen und nur in Projekte investieren, die sie auch tatsächlich verstehen. Durch die hohe Volatilität, die gerade im Meme-Coin-Bereich existiert, besteht nämlich ein entsprechendes Risiko für Verluste.

Erste Presale-Erfolge garantiert? BTC Bull nähert sich neuem Meilenstein

Obwohl sich BTC Bull (BTCBULL) derzeit noch im Vorverkauf befindet, scheint das Interesse an dem jungen Meme-Coin-Projekt groß zu sein. Das zeigt sich unter anderem auch in dem Kapital, das der Meme-Token bereits einsammeln konnte: Fast 3 Millionen US-Dollar sind seit dem Start vor wenigen Wochen zusammengekommen.

Dabei konzentriert sich der erste Bitcoin-Meme-Token klar auf die größte Kryptowährung der Welt. Erreicht diese nämlich neue Allzeithochs, so werden nicht nur jeweils 1 Million BTCBULL-Token verbrannt, um die Knappheit am Markt zu erhöhen. Darüber hinaus werden sogar Bitcoin-Airdrops verschenkt - und zwar an alle Anleger, die zu diesem Zeitpunkt in BTC Bull investiert sind.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull!

Hinzu kommt ein dynamisches Staking-Angebot, das bereits in der Presale-Phase aktiv ist. So können frühzeitige Investoren ihre BTCBULL-Token direkt anlegen und im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) in einer Höhe von 150 Prozent nutzen. So lässt sich direkt ein erstes passives Einkommen erzielen, bevor die Token überhaupt frei am Markt gehandelt werden können.

Die Bitcoin-Airdrops werden übrigens immer dann an die BTCBULL-Community vergeben, wenn das Allzeithoch die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet. Es kann sich also lohnen, frühzeitig am Projekt teilzunehmen und von den verschiedenen Features zu profitieren.

Kaufe jetzt BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.