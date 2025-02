Liechtenstein (ots) -2025 feiert das Kunstmuseum Liechtenstein sein 25-jähriges Bestehen. Mit der Ausstellung Silber steht Dir. 25 Jahre Liebe zur Kunst startet das Museum offiziell ins Jubiläumsjahr. Eröffnung am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr.Die Farbe Silber spielt dabei auf die Tradition der Silberhochzeit an, in der Silber nicht nur Glanz und Stärke, sondern auch Wertbeständigkeit symbolisiert. Gezeigt werden 25 Arbeiten aus der Sammlung: Dazu wurde jeweils ein Werk aus den Ankäufen der Jahre 2000 bis 2024 ausgewählt. Für das Feierjahr 2025 werden zusätzlich drei Werke als mögliche Ankäufe präsentiert, sodass die Ausstellung 28 Arbeiten umfasst. Die drei "Wunschwerke" stammen von jüngeren Künstler:innen. Sie greifen gesellschaftlich relevante Themen auf und eröffnen Perspektiven für die Zukunft. Auf diese Weise möchte das Museum die Bedeutung der lebendigen und befruchtenden Spannung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hervorheben.Das "Herzstück" eines Museums ist seine Sammlung. Durch ihre kontinuierliche Erweiterung bildet sie das Fundament, auf dem es sich in der internationalen Museumswelt etabliert. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 hat sich das Kunstmuseum Liechtenstein mit seiner Sammlung zu einem international anerkannten Museum entwickelt. "Unsere Sammlung ist heute weit über die Grenzen des Landes bekannt und gleichsam eine Botschafterin Liechtensteins. Sie ist über die Jahre nicht nur gewachsen, sondern hat sich immer wieder ein wenig gewandelt - genauso wie das Land, in dem sie angesiedelt ist", erklärt Direktorin Letizia Ragaglia. Um das auf besondere Weise zu betonen und zu feiern, wurden Eliane Schädler und Adam Vogt eingeladen, einen künstlerischen Beitrag speziell für diese Ausstellung zu schaffen.Eliane Schädler (*1992 in Vaduz, Liechtenstein) und Adam Vogt (*1992 in Szekszárd, Ungarn) verbinden in ihren Werken Illustration und Geschichtenerzählen. Für Silber steht Dir haben sie acht ausgewählte Geschichten illustriert, die in Liechtenstein gesammelt wurden und die Entwicklung des Landes seit 2000 widerspiegeln.Nach 25 Jahren glänzt das Kunstmuseum Liechtenstein silbern. Das steht ihm gut!Eine Produktion des Kunstmuseum Liechtenstein, kuratiert von Christiane Meyer-Stoll und Letizia Ragaglia.Künstler:innen der AusstellungWerke aus der Sammlung von: Pawel Althamer, Maria Anwander, Marion Baruch, Bill Bollinger, Dora Budor, Andreas Christen, Anne Marie Jehle, Kimsooja, Anna Kolodziejska, Jannis Kounellis, Gary Kuehn, Matts Leiderstam, Regina Marxer, Gordon Matta-Clark, Marisa Merz, Cady Noland, Steven Parrino, Pino Pascali, Mai-Thu Perret, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, Pamela Rosenkranz, Keith Sonnier, Jessica Stockholder, André Thomkins. Zum Ankauf im Jahr 2025 vorgeschlagene "Wunschwerke" von: Sonia Leimer, Ghislaine Leung und Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo). Illustration der gesammelten Geschichten aus Liechtenstein: Eliane Schädler und Adam Vogt.Künstlerische Neugestaltung des Eingangsbereichs im Kunstmuseum Liechtenstein und Jubiläumsedition von Hanna RoeckleHanna Roeckle, A Silver Lining, 2025Künstlerische Neugestaltung von Garderobe und TreppenhausZur Eröffnung der Ausstellung Silber steht Dir. 25 Jahre Liebe zur KunstIn Zusammenarbeit mit den Architekt:innen Uli Mayer und Urs Hüssy gestaltet die Künstlerin Hanna Roeckle eine grossformatige, abstrakt-geometrische Wandmalerei und verleiht den Garderobenschränken eine silberne Oberfläche. Ihr Konzept ist Teil der Werkserie Tilings und bezieht auch das angrenzende Treppenhaus mit ein. Gefördert durch Mittel der Ars RheniaHanna Roeckle, Silver Star, 2025Jubiläumsedition, Preis: CHF 1'900.-Darüber hinaus produziert das Kunstmuseum Liechtenstein gemeinsam mit Hanna Roeckle eine exklusive Jubiläumsedition: Silver Star - eine kleine, polyederförmige Skulptur in Silber, die je nach Licht- und Blickeinfall in changierenden Farben erscheint, ist in einer Auflage von 25 Stück erhältlich.AUSSTELLUNGSilber steht Dir. 25 Jahre Liebe zur Kunst28. Februar - 9. Juni 2025ERÖFFNUNGDonnerstag, 27. Februar 2025, 18 UhrMit einer Performance von Puppies Puppies und Musik von DJ ivi&gioPRESSEMAPPE ZUM DOWNLOADPressekontakt:Franziska Hilbe+423 235 03 17 · franziska.hilbe@kunstmuseum.liBarbara Wagner+41 78 236 34 84 · barbara.wagner@kunstmuseum.liOriginal-Content von: Kunstmuseum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052612/100929131