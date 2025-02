Meta Plattforms: 200 Milliarden US-Dollar für die Zukunft der künstlichen Intelligenz!

50-Tagelinie als Sprungbrett!

Rückblick

Meta gehört zu den sogenannten KI-Hyperscalern an der Wall Street. So werden große Tech-Konzerne bezeichnet, die enorme Summen in die KI-Entwicklung stecken. Im Februar erreichte die Aktie des Sozial-Media-Giganten bei 744.42 USD ihr Allzeithoch. In den letzten Tagen ging es mit den Kursen bis zur 50-Tagelinie nach Süden.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 25.02.2025, Kürzel: META, Kurs: 664.82 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit Kursen über der Kerze von Dienstag würden wir eine Bestätigung der begonnenen Erholungsbewegung bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Kann die 50-Tagelinie nicht gehalten werden, droht ein Abverkauf bis in den Bereich von 580/590 USD.

Meinung

Bereits im Januar hatte Meta angekündigt, 2025 bis zu 65 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastrukturen zu investieren. Nur wurde über den Bau eines neuen Rechenzentrums, das speziell für den KI-Bereich genutzt werden soll, berichtet. Der geschätzte Wert des Projekts soll bei über 200 Milliarden US-Dollar liegen. Der Wettbewerb um die besten Infrastrukturen nimmt damit weiter an Fahrt auf, bringt aber auch Zweifel mit sich. Das chinesische KI-Modell DeepSeek hat gezeigt, dass für ein erfolgreiches Modell nicht zwangsläufig Investitionen in Milliardenhöhe erforderlich sind.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.67 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.95 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Plattforms ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.