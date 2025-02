Pyrum will mit VTTI eine Thermolyseanlage für Altreifen in Antwerpen (Belgien) bauen. Die dort geplante Recyclingkapazität liegt bei bis zu 90.000 Tonnen Altreifen jährlich. VTTI will ähnliche Anlagen an schon bestehenden Standorten in der ganzen Welt entwickeln. Eigentümer der belgischen Anlage wird VTTI sein, Pyrum ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...