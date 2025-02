EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Planzahlen

Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2024 und Prognose für 2025



26.02.2025

Ad hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2024 und Prognose für 2025 Berlin, 26. Februar 2025 - Die Smartbroker Holding AG erreichte im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich ca. € 52 Mio. (Geschäftsjahr 2023: € 46,5 Mio.) Damit wird der bisherige Prognosekorridor von € 50 Mio. bis € 55 Mio. eingehalten. Das konsolidierte operative EBITDA* wird voraussichtlich bei rund € 9 Mio. (Geschäftsjahr 2023: € 1,3 Mio.) und auch innerhalb des bisherigen Prognosekorridors von € 7 Mio. bis € 9 Mio. liegen. Im Bereich Transaktionen konnten ca. 18.800 Neukunden für den Smartbroker+ akquiriert werden, was über den Erwartungen der Gesellschaft liegt (bisherige Prognose: 15.000 bis 18.000 Neukunden). Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 55 bis 61 Mio. (Analystenschätzung: 55 Mio.) und rechnet mit einem operativen EBITDA* zwischen € -3 Mio. und € 0 Mio. (Analystenschätzung: € 6 Mio.). Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand ca. 70.000 Neukunden für den Smartbroker+ (Analystenschätzung: 60.000 Neukunden). Nachdem im Geschäftsjahr 2024 die Marketingaktivitäten für den Smartbroker+ erst deutlich verspätet starten konnten und somit insgesamt nur € 2 Mio. für das Neukundenmarketing ausgegeben wurden, sollen diese Ausgaben im laufenden Geschäftsjahr deutlich erhöht werden. Im Januar und Februar des laufenden Jahres konnten durch den Ausbau des Neukundenmarketings bereits mehr als 10.000 Neukunden gewonnen werden. Für das Gesamtjahr 2025 sind Marketingkosten von ca. € 7 Mio. vorgesehen, welche das operative Ergebnis deutlich belasten werden. Der Vorstand geht jedoch davon aus, dass sich die Kosten für die Neukundengewinnung wie in der Vergangenheit in weniger als zwei Jahren amortisieren. * Die Kennzahl operatives EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (nach Kundenakquisekosten). Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender



