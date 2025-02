Swiss GRC, ein führender Anbieter für Governance-, Risk- und Compliance-Lösungen (GRC), hat offiziell das Programm des Swiss GRC Day 2025 vorgestellt. Die etablierte Fachkonferenz bringt jährlich Experten und Entscheidungsträger zusammen, um über die drängendsten Herausforderungen und Zukunftsstrategien in der GRC-Welt zu diskutieren.

Regulatorische Anforderungen verschärfen sich, Cyberbedrohungen nehmen zu und geopolitische Unsicherheiten prägen das wirtschaftliche Umfeld. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Risiken zu antizipieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und ihre Governance-Strukturen zukunftssicher zu gestalten. Der Swiss GRC Day 2025 setzt genau hier an. Unter dem Leitmotiv «GRC im Wandel: Strategien für die Herausforderungen von morgen» bringt die Veranstaltung am 14. Mai 2025 im Radisson Blu am Flughafen Zürich rund 300 Führungskräfte, Entscheidungsträger und Fachexperten aus der Schweiz und dem nahen Ausland zusammen.

Die Konferenz bietet ein spannendes Programm, das sich den drängendsten Fragen der Branche widmet: Wie lassen sich Unternehmen effektiv gegen unerwartete Krisen wappnen? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der GRC-Landschaft? Und wie gelingt der Spagat zwischen regulatorischer Kontrolle und Innovationskraft? Antworten auf diese Fragen liefern hochkarätige Speaker, darunter Christian Weiss (Head Enterprise Risk, Skyguide), Marc Etienne Cortesi (CISO, Baloise Group), Marinela Bilic-Nosic (Partner Regulatory, Risk Compliance Lead, EY Deutschland), David Rosenthal (Partner Team Head, VISCHER AG), Marc Gröflin (Head of Internal Audit, SNB) und Sandra Middel (Chief Ethics Compliance Officer, Axpo Group).

«Der Swiss GRC Day ist längst mehr als nur eine Konferenz er ist der zentrale Treffpunkt der Schweizer GRC-Community. Hier kommen führende Köpfe zusammen, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gemeinsam neue Lösungsansätze zu entwickeln. Seit vielen Jahren organisieren wir diesen Austausch, weil wir überzeugt sind, dass Wissenstransfer und Vernetzung entscheidend für eine erfolgreiche GRC-Strategie sind. Mit dem GCC GRC Day und dem GRC Day India haben wir dieses bewährte Format nun auch international etabliert», so Besfort Kuqi, Gastgeber des Swiss GRC Day sowie Co-Founder CEO von Swiss GRC.

Der Swiss GRC Day hat sich als jährlicher Fixpunkt der GRC-Community etabliert und bietet neben den Fachvorträgen eine ideale Gelegenheit für den persönlichen Austausch und die Vernetzung mit Branchenkollegen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch limitiert. Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

