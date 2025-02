Berlin (ots) -Berlin International Gaming (BIG) und die maze GmbH (Esport Factory), Deutschlands führender Anbieter für professionelle Bootcamps und Gaming-Events, geben eine wegweisende Partnerschaft bekannt: Gemeinsam eröffnen sie einen neuen High-End-Bootcamp- und Event-Standort in Berlin.Mit dieser Kooperation bringen BIG und die Esport Factory ein bewährtes und erfolgreiches Konzept nach Berlin. In einer modernen Location mit High-End-Equipment, professionellen Gaming-Setups und exklusiven Event-Bereichen entstehen erstklassige Bootcamp-Bedingungen für Profi-Teams, ambitionierte Gamer und Unternehmen. Ergänzt wird das Angebot durch Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung, sodass ein rundum professionelles Gaming-Erlebnis geboten wird.Die Esport Factory ist eine erstklassige Gaming-Location mit Ursprung in Osnabrück, die jährlich über 2.000 Besucher anzieht. Sie bietet alles für eine perfekte LAN-Party: Schlafplätze, eine voll ausgestattete Küche und modernste Gaming-Setups. Regelmäßig finden hier neben LAN-Partys auch große Events wie der DFB-ePokal, die United Masters League und das Charity-Event Friendly Fire statt. Mit ihrer erstklassigen Ausstattung und einzigartigen Atmosphäre ist die Esport Factory ein zentraler Treffpunkt für Gamer und Esport-Profis in Deutschland."Seit der Gründung der Esport Factory im Jahr 2018 verfolgen wir die Vision, eine erstklassige Umgebung für Gamer zu schaffen. Mit der Expansion nach Berlin bringen wir unser einzigartiges Bootcamp-Erlebnis in eine der wichtigsten Gaming-Metropolen Europas. Die Partnerschaft mit BIG ist ein weiterer Meilenstein für die Esport Factory und ermöglicht uns, die Community noch besser zu erreichen." - Marvin Rohmann, CEO der maze GmbH"Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit, die Berlin als Standort für professionellen Esport weiter stärkt. BIG bietet bereits seit Jahren eine Bootcamp-Location für die besten Teams der Welt an. Mit der Esport Factory an unserer Seite können wir dieses Angebot noch weiter professionalisieren und ausbauen. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der Gaming auf höchstem Niveau ermöglicht." - Daniel Finkler, CEO von BIGDer neue Standort bietet unter anderem:- Hochmoderne Gaming-Setups mit erstklassiger Hardware- Professionelle Bootcamp-Bedingungen für Teams und Organisationen- Individuell anpassbare Räumlichkeiten für Events, Coachings und Meetings- Perfekte Anbindung und zentrale Lage in BerlinMit dieser Kooperation setzen BIG und die Esport Factory neue Standards für professionelle Bootcamps und Gaming-Events in Deutschland. Das Berliner Bootcamp wird ab sofort buchbar sein - weitere Details finden sich hier (https://esportfactory.de/).Über die maze GmbH (Esport Factory)Die maze GmbH ist ein innovatives Medienunternehmen mit Schwerpunkt auf digitalen Marketinglösungen, Filmproduktionen und Eventmanagement. Durch die Kompetenz-Center maze.creation, maze.production und maze.event entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Konzepte für kreative und anspruchsvolle Projekte im Gaming- und Esport-Bereich. Als Betreiber der Esport Factory vereint maze seine Expertise mit einer einzigartigen Location, die alle Facetten des Gaming abdeckt - von High-End-Trainingsräumen über einzigartige Eventflächen bis hin zu modernen Broadcast-Studios. Die Esport Factory ist der perfekte Treffpunkt für Profisportler, Unternehmen und Gaming-Enthusiasten und bietet unvergessliche Erlebnisse in exklusiver Atmosphäre. Weitere Informationen finden sich hier (https://www.maze.de/).Über BIGBerlin International Gaming (BIG) ist eine führende Esport-Organisation mit Hauptsitz in Deutschland. Mit professionellen Teams und Spielern, die in vier Top-Spielen antreten, darunter große Esport-Titel wie Counter-Strike 2, Fortnite, Trackmania und League of Legends, hat sich BIG als eine der stärksten Esport-Organisationen weltweit etabliert. Mit mehreren bedeutenden Wettkampfsiegen und Preisgeldgewinnen von über 3,3 Millionen US-Dollar seit der Gründung im Jahr 2017 ist BIG für seine Wettbewerbserfolge als der erfolgreichste Club aus Deutschland bekannt. Weitere Informationen finden sich hier (http://bigclan.gg/).Pressekontakt:Christopher Flatoyellow house GmbHchris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: yellow house GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177678/5979685