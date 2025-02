Sirion erhielt bei 11 Kriterien in den Kategorien "Aktuelles Angebot" und "Strategie" die höchstmögliche Punktzahl

Sirion, ein global führendes Unternehmen im Bereich KI-natives Contract Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass es als "Leader" in The Forrester Wave: Contract Lifecycle Management Platforms, Q1 2025 eingestuft wurde

Sirion erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei den Kriterien Vision, Roadmap, Vertragsprüfung, -verhandlung und -ausführung, Vertragsanalyse und -suche sowie Verpflichtungsmanagement und Vertragsverwaltung.

Eine klare Vision für die Zukunft von CLM

Bei CLM geht es nicht mehr nur um die Verwaltung von Verträgen, sondern um die Orchestrierung von Geschäftsbeziehungen, die Sicherstellung der Compliance und die Steigerung des strategischen Werts. Unsere Vision ist ein KI-natives, agentenbasiertes CLM, das Geschäftsergebnisse aktiv gestaltet, anstatt sie nur zu verfolgen. In der Bewertung gab uns Forrester die höchstmögliche Punktzahl bei den Kriterien Vision und Roadmap, was unserer Meinung nach ein Beleg für unseren KI-zentrierten Ansatz ist, der die Art und Weise, wie Unternehmen Verträge erstellen, verhandeln und verwalten, neu definiert.

"Sirion glaubt, dass die Zukunft der Unternehmenssoftware in der Konversation liegt die besten Tools erfordern nicht, dass Sie sich an sie anpassen, sondern sie passen sich an Sie an", so Ajay Agrawal, Gründer und CEO von Sirion. "Die KI-Agenten von Sirion sind so konzipiert, dass sie in jeder Phase des Vertragslebenszyklus von der Ausarbeitung und Verhandlung bis hin zur Erneuerung und Compliance-Überwachung interaktive, kontextbezogene Intelligenz bieten."

"Wir betrachten agentenbasierte KI als Grundlage des modernen CLM, nicht nur als Zusatzfunktion", erklärte Kanti Prabha, Mitbegründer und President von Sirion. "Mit den Sirion-Agenten erhalten Sie leicht verständliche Erklärungen zu komplexen Vertragsdetails mit spezifischen Zitierungen, die die zugrunde liegenden Daten verifizieren. Dieser Ansatz vereinfacht nicht nur die Interaktionen, sondern schafft auch Vertrauen und bietet Unternehmen einen unmittelbaren, greifbaren Nutzen aus jeder Vertragsinteraktion."

Mehrwert für Kunden

Unser kundenorientierter Ansatz umfasst alle Geschäftsbereiche von KI-gestützten Agenten für nahtlose Vertragsabschlüsse über eine intuitive UI/UX, Integrationen mit allen gängigen Enterprise-Systemen und Self-Service-Funktionen bis hin zu umfassendem Support nach der Implementierung, einschließlich Einführung, Schulung und Wertrealisierungsprogrammen. Wir sind überzeugt, dass dieses Engagement für echten Mehrwert der Grund ist, warum Sirion in den Kriterien Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit die höchstmöglichen Bewertungen erhalten hat.

In dem Bericht heißt es: "Sirion-Kunden geben Sirion ein überragendes Feedback zur Digitalisierung von Verträgen und zum Umfang der Funktionen für Aktivitäten vor und nach der Unterzeichnung". Dies deckt sich mit unseren Überlegungen, warum Kunden in über 70 Ländern, die einen Vertragswert von über 700 Milliarden US-Dollar verwalten, Sirion als bevorzugten Softwarepartner für ihre Vertragsanforderungen wählen.

Rufen Sie The Forrester Wave: Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2025 hier ab.

Über Sirion

Sirion ist die weltweit führende KI-native CLM-Plattform und ein Pionier in der Anwendung generativer KI, um Unternehmen dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten, grundlegend zu verändern. Die Funktionen der Plattform wie Extraktion, Konversationssuche und KI-gestützte Verhandlung haben das Vertragsmanagement in Unternehmensabteilungen revolutioniert von der Rechts- und Beschaffungsabteilung bis hin zu Vertrieb und Finanzen. Die wertvollsten Marken der Welt vertrauen Sirion bei der Verwaltung von über 7 Millionen Verträgen im Wert von fast 800 Milliarden US-Dollar sowie bei der Pflege von Beziehungen zu über 1 Million Lieferanten und Kunden in mehr als 100 Sprachen. Führende Analysten wie Gartner, IDC und Spend Matters haben Sirion durchgehend als Marktführer im CLM-Bereich anerkannt, insbesondere aufgrund seines Fokus auf kategorieführende Innovationen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sirion.ai.

Forrester Disclaimer

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in diesen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen spiegeln die damalige Einschätzung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225904031/de/

Contacts:

Devinder Jeet Singh

Marketing@sirionlabs.com