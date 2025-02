Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Air India bietet verbesserte Verbindungen von Deutschland nach Australien und Südostasien über Indien an und verkürzt die Umsteigezeiten auf rund 2 Stunden- Die Fluggesellschaft hat eine Kampagne mit dem Namen "Via" gestartet, um diese verbesserten Anschlusszeiten hervorzuheben und Indien als Drehkreuz von Weltrang zu bewerben- Alle Flüge von Frankfurt nach Indien verfügen jetzt über eine Kabinenausstattung der neuesten Generation- Air India nimmt vom 4. bis 6. März 2025 an der ITB Berlin teilAir India hat sein Streckennetz optimiert, um schnellere Verbindungen von Frankfurt in Deutschland nach Australien und Südostasien über Indien anbieten zu können, wodurch sich die Umsteigezeiten auf etwa 2 Stunden reduzieren. Die Fluggesellschaft hat eine Kampagne mit dem Titel "Via" gestartet, um diese verbesserten Anschlusszeiten hervorzuheben und Indien als Drehkreuz von Weltrang zu bewerben.Alle Flüge von Frankfurt nach Indien sind jetzt mit einer Kabinenausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Der optimierte Flugplan macht die Flüge von Air India zu den schnellsten für Reisen zwischen Deutschland, Australien und Südostasien, mit komfortablen Umsteigezeiten an den Drehkreuzen in Delhi und Mumbai."Indiens geografischer Vorteil und die beeindruckende Flughafeninfrastruktur in Kombination mit dem robusten Streckennetz von Air India bieten Reisenden einen bequemen Zugang von West nach Ost und umgekehrt", sagte Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India.Air India fliegt täglich von Frankfurt nach Delhi und 5x wöchentlich nach Mumbai. Air India fliegt außerdem täglich von Delhi nach Sydney und Melbourne und von Delhi und Mumbai nach Singapur, Kuala Lumpur und anderen südostasiatischen Zielen .Air India verbessert das Transiterlebnis an den Flughäfen Delhi und MumbaiDie Air India-Betriebe am Terminal 3 des Flughafens Delhi und T2 des Flughafens Mumbai ermöglichen einen nahtlosen Transfer am selben Terminal für Gäste, die nach Australien und Südostasien reisen. Diese Terminals zeichnen sich durch Design, Architektur und Betriebseffizienz von Weltklasse aus und sind durch das indische Erbe und den kulturellen Charakter bereichert.Business Class-Passagiere, Maharaja Club-Mitglieder und berechtigte Star Alliance-Mitglieder können an diesen Flughäfen den Lounge-Service nutzen und so ein Maximum an Komfort und Bequemlichkeit während ihrer Zwischenlandung genießen.Air India wird auf der ITB Berlin vertreten sein und den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich mit Vertretern des Unternehmens auszutauschen und sich über das neue Flugerlebnis und die verbesserte Konnektivität von Air India zu informieren.Air India startet 'Via'-Marketing-KampagneAir India hat eine Marketingkampagne mit dem Titel "Via" gestartet, die bis März läuft, um deutsche Reisende auf die Ziele aufmerksam zu machen, die sie bequem über Indien anfliegen können.Die Flüge können über die offizielle Website der Fluggesellschaft, die mobile App, das Kundenkontaktzentrum, die Stadt- und Flughafenbüros sowie über Reisebüros weltweit gebucht werden.Laden Sie die Bilder der Kampagne hier herunter: https://www.airindia.com/in/en/newsroom/media-resources/images/via-india.html (https://secure-web.cisco.com/1wynFXDJ5kOuZ3EkUIafPgJAUmyNVeC8Ke1u1ID5bOCU6Eczf9UamGWqxKFA8en23F67_v-teNlOZmQzmctmnSvha_Y6hawXa3IXs1LDNhD9EmRgFBgjcFA5DgrXkAQIxLK2OZSA3r46DJTbj-_OQEzjpWcLp6KD00FpgqMTm0cbSdynPlk4DiWIGnJwfi-9FhV2zM6l7lle3YlStya9r__SXg3ba14rQFAgLyaL5rZMTXENuMred-GltrWzrhbJJH2C1vlJtxm-osPQOhoXune24aO2koiTW7cT2J3k_i33jWNJC351xjHCPCz_XeA7zxB-1tqN4xYBbf7bw34muGA/https%3A%2F%2Fwww.airindia.com%2Fin%2Fen%2Fnewsroom%2Fmedia-resources%2Fimages%2Fvia-india.html)Über die Air India GroupDie Air India Group - bestehend aus der globalen Full-Service-Fluggesellschaft Air India und der regionalen Billigfluggesellschaft Air India Express - steht an der Spitze einer neuen Ära der indischen Luftfahrt. Die Geschichte von Air India begann im Jahr 1932, als JRD Tata den ersten Flug der Fluggesellschaft durchführte und damit den Himmel für die Luftfahrt in Indien öffnete. Heute beschäftigt die Air India Group mehr als 30.000 Mitarbeiter, betreibt über 300 Flugzeuge und befördert Kunden zu 55 inländischen und 48 internationalen Zielen auf fünf Kontinenten.Nach 70 Jahren im Besitz der Regierung kehrt Air India Group 2022 in den Besitz der Tata-Söhne zurück und befindet sich mitten in einem fünfjährigen Transformationsprogramm, Vihaan.AI. Im Rahmen der Umstrukturierung hat Air India 570 neue Flugzeuge bestellt. Im Jahr 2024 wurden die Schwesterfluggesellschaften Air Asia India und Vistara erfolgreich zu Air India Express bzw. Air India fusioniert, und die Fluggesellschaft eröffnete Südasiens größte Ausbildungsstätte für Luftfahrt. Die Eröffnung einer neuen Flugschule ist für 2025 geplant, und der Bau einer Wartungsbasis auf der grünen Wiese, die 2026 in Betrieb gehen soll, ist im Gange. Zusätzlich zu den neuen Flugzeugen werden alle vorhandenen Flugzeuge nach und nach einer kompletten Innenausstattung unterzogen.Mit dem laufenden Wandel in allen Bereichen des Unternehmens und dem reichen Erbe der indischen Gastfreundschaft ist Air India bestrebt, eine globale Fluggesellschaft der Weltklasse mit einem indischen Herzen zu sein.Weitere Berichte über Air India finden Sie unter http://www.airindia.com/newsroomView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/air-india-verbessert-verbindungen-von-deutschland-nach-australien-und-sudostasien-uber-indien-302386120.htmlPressekontakt:Apoorva Bansal,apoorva.bansal@adfactorspr.com,(+91 9873792612) - Air India,Ravi Teja Sharma,raviteja.sharma@airindia.comOriginal-Content von: Air India Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178783/5979708