Die Wuppertaler Stadtwerke haben kürzlich 32 Wasserstoff-Busse von Solaris in Empfang genommen. Die 19 Solo- und 13 Gelenkbusse ergänzen die bereits vorhandenen 20 Brennstoffzellen-Busse, die seit 2020 in Wuppertal unterwegs sind. Aufgetankt werden können sie künftig auch an der neu errichteten H2-Tankstelle auf dem eigenen Betriebshof. Bei den seit über vier Jahren eingesetzten Wasserstoff-Bussen handelt es sich um Exemplare von Van Hool. Der Hersteller ...

