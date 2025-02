Im vergangenen Jahr kämpfte die Lufthansa noch damit, nicht genügend Flugzeuge zu bekommen, was an diversen Problemen bei den Flugzeugbauern aber auch an schleppenden Zulassungsverfahren lag. In jener Hinsicht scheint es nun zu Bewegung zu kommen, wie im "Handelsblatt" zu lesen ist. Offenbar macht die neue US-Regierung Tempo bei der Zulassung von bereits fertigen Flugzeugen.Anzeige:Ganze 15 Boeing 787 stehen derzeit in Charleston herum und warten nur auf ihre Zulassung. Eigentlich wollte die Lufthansa (DE0008232125) 20 der Jets schon im letzten Sommer in ...

