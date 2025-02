Kostenloses Webinar - Vernunft statt Gier und Angst - Teil 1: Börsenpsychologie in der Praxis

Werbung







Am heutigen Mittwoch (26.02.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Vernunft statt Gier und Angst - Teil 1: Börsenpsychologie in der Praxis" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Entscheidungen bezüglich der Geldanlage sollten wohl überlegt und nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Darum widmen wir uns im heutigen Webinar den börsenpsychologischen Stolpersteinen, welche in der Börsenwelt auftreten könnten. Im Rahmen des Webinars wird auf den Bereich Behavioral Finance sowie das Konstrukt des Homo Oeconomicus näher eingegangen. Zudem werden die Wahrnehmungsanomalien, die im Börsenalltag auftreten können genauer beleuchtet. Zu diesen Themen haben wir mehrere Beispiele vorbereitet anhand derer wir verschiedene Situationen aufzeigen in welchen Anlegerinnen und Anleger dazu neigen, emotional statt rational zu agieren.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 26. Februar um 18:30 Uhr statt.









Quelle: HSBC