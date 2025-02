Der Goldpreis steigt seit Wochen rapide. Doch was treibt den Kurs? Und wann könnte die magische 3.000-US$-Marke fallen? Erfahre, welche Faktoren den Goldpreis beeinflussen und wie Du von dieser Entwicklung profitieren kannst. Wann erreicht Gold die 3.000er-Marke? Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche die achte Woche in Folge Preisgewinne verzeichnet - die längste Serie von Wochengewinnen seit August 2020. Nachfrage-Treiber: Anleger und Zentralbanken ...

