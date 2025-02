Bayobab, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MTN Group, hat einen Fünfjahresvertrag mit Infobip unterzeichnet

Die neue Zusammenarbeit vereinfacht den Nachrichtenversand für Marken durch fortschrittliche Technologie

Infobip ist eine strategische Fünfjahrespartnerschaft mit Bayobab, einem führenden afrikanischen Anbieter digitaler Konnektivität, eingegangen. Bayobab wird die CPaaS-Kundenmodule (Communication Platform as a Service) und das Routing-Management von Infobip nutzen, um das Kampagnenmanagement, APIs und Analysen zu verwalten und SMS in ganz Afrika und darüber hinaus zu versenden. Bayobab wird auch auf die Sicherheitslösungen von Infobip zugreifen, wie z. B. eine erstklassige Firewall, um die Sicherheit seiner Mobilfunkkunden zu gewährleisten. Durch diese Partnerschaft optimiert Bayobab seine SMS-Konnektivität und senkt die damit verbundenen Verwaltungskosten.

Bayobab ist ein führender Anbieter von Konnektivität und Infrastruktur in Afrika, der mit über 115.000 km Glasfaserkabel flächendeckend auf dem gesamten Kontinent tätig ist. Bayobab bietet Zugang zu und verwaltet direkt oder indirekt 24 Unterseekabel sowie über 70 Points of Presence (PoPs) in Afrika, Europa und Asien.

Bisher mussten sich Marken einzeln mit jedem Mobilfunknetzbetreiber (MNO) innerhalb der MTN-Gruppe verbinden, um SMS zu terminieren. Mit den CPaaS-Aktivierungsplattformmodulen von Infobip vereinfacht Bayobab diesen Prozess, sodass Marken und Aggregatoren sich jetzt sicher einmal verbinden und den Datenverkehr zu MTN und anderen Betreibern terminieren können. Diese Lösung bietet verbesserte Kontrolle, Sicherheit, Berichterstattung und Effizienz, wovon Marken, Mobilfunkbetreiber und Nachrichtenempfänger profitieren.

Kedar Gupte, Chief Mobility Business Officer bei Bayobab, sagte: "Wir wollten die Art und Weise, wie Marken in Afrika Nachrichten verwalten, mit einem einzigen Zugangspunkt, einem hochwertigen Service und den erforderlichen Kontrollen vereinfachen. Unsere Partnerschaft mit Infobip ermöglicht es uns, dies in großem Maßstab zu tun, und ist von entscheidender Bedeutung, um das Wachstumspotenzial Afrikas zu erschließen, wo Verbraucher Messaging-Lösungen, Chat-Apps und Internetzugang nachfragen."

Matija Ražem, Chief Commercial Telecom Officer bei Infobip, fügte hinzu: "Unsere Partnerschaft optimiert die SMS-Konnektivität und das Routing von Bayobab in ganz Afrika und unterstützt so die Expansionspläne des Unternehmens. Wir haben stark in unsere CPaaS-Enablement-Fähigkeiten investiert, die nun Mobilfunknetzbetreibern weltweit erstklassige Sicherheit und Effizienz bieten."

"Infobip verwaltet seit 2006 den globalen SMS-Verkehr. Wir zeichnen uns im Messaging-Ökosystem durch modernste Technologie, sichere Prozesse und bewährte Verfahren aus. Die Ausweitung auf große Unternehmen ist ein logischer nächster Schritt. Der Zeitpunkt ist günstig für mehr Mobilfunkbetreibergruppen, einen Hub-Ansatz zu verfolgen und ihre Messaging-Möglichkeiten zu maximieren."

Die CPaaS-Enablement-Module von Infobip, die jetzt allen Mobilfunknetzbetreibern zur Verfügung stehen, umfassen Folgendes:

Best-in-class CPaaS-Plattform : Kampagnen- und ID-Management, Massenversand, Nutzungsberichte

: Kampagnen- und ID-Management, Massenversand, Nutzungsberichte Routenverwaltung: Quelle, Ziel, Qualität, Volumen, Prozentsatz, Zeit, Verkehrsart

Quelle, Ziel, Qualität, Volumen, Prozentsatz, Zeit, Verkehrsart Einnahmensicherung: Erkennung grauer Routen, automatisierte Penetrationstests, geringste Kosten, Mindestmarge

Erkennung grauer Routen, automatisierte Penetrationstests, geringste Kosten, Mindestmarge Einheitliches Reporting: Managementübersicht, Partnerzugang, flexible Schnittstelle, Trendanalyse

Managementübersicht, Partnerzugang, flexible Schnittstelle, Trendanalyse Onboarding: Online-Sichtbarkeit und Onboarding für alle Marken, Partner und Lieferanten

Diese Elemente sind ein entscheidender Bestandteil der bedeutenden CPaaS-Enablement-Lösung von Infobip. Sie kann die Kernfunktionen von Telekommunikationsnetzwerken mit RCS MaaP-Bausteinen und Camara-konformen Netzwerk-APIs integrieren. Die CPaaS-Enablement-Lösung und das Developer Experience-Netzwerk von Infobip werden Telekommunikationsunternehmen dabei helfen, CPaaS-Möglichkeiten effizienter zu monetarisieren. Es ist ein wichtiger Schritt für Infobip, das Messaging-Ökosystem weltweit zu demokratisieren, Hand in Hand mit Telekommunikationsunternehmen.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Hier werden auf einer einzigen Plattform Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und ein Kontaktzentrum geboten. Diese Infobip-Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern und so Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250226835202/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für weitere Informationen an

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com