© Foto: DALL*E

Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX und Analyst, sieht eine potenzielle Kurskorrektur für Bitcoin und warnt vor einem Rückgang auf 70.000 US-Dollar. Grund dafür sei ein massiver Kapitalabfluss aus US-amerikanischen Bitcoin-ETFs. Hayes hebt hervor, dass viele der Investoren in diesen ETFs in Wahrheit Hedgefonds waren, die durch Arbitragehandel an der CME Futures profitierten. Die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs haben sich in den letzten Tagen demnach deutlich beschleunigt. Am 24. Februar verzeichneten sie den größten Kapitalabzug seit sieben Wochen, wodurch insgesamt 517 Millionen US-Dollar aus dem Markt abflossen. Dies markiert den fünften Tag in Folge mit Nettoabflüssen. Besonders betroffen …