Beazley baut seine Präsenz in Europa aus und hat sich hierzu personell verstärkt: Der Spezialversicherer hat Sara Foucher zur Head of Commercial Property Europe berufen. Sie soll die Entwicklung des Property-Angebots von Beazley vorantreiben und das Team in der gesamten Region erweitern. Der Anbieter für Spezialversicherungen Beazley hat Sara Foucher zur Head of Commercial Property Europe bestellt. Von Paris aus wird Foucher die Entwicklung des Property-Angebots von Beazley vorantreiben und das ...

