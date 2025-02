Der Hamburger Immobilienkonzern kehrt mit 122 Millionen Euro in die Gewinnzone zurück und plant Dividendenzahlung von 40 Cent je Aktie nach zweijähriger Pause.

TAG Immobilien hat das Geschäftsjahr 2024 überraschend stark abgeschlossen. Der Hamburger Immobilienkonzern verzeichnete einen Gewinn von 122 Millionen Euro, nach einem Verlust von knapp 411 Millionen Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn (FFO 1), der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft umfasst, stieg um zwei Prozent auf 175,1 Millionen Euro und übertraf damit die prognostizierte Spanne von 170 bis 174 Millionen Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich das deutsche Immobilienportfolio, welches sich nach Bewertungsverlusten im ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte erstmals seit über zwei Jahren wieder positiv entwickelte. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 2,7 Prozent auf 360,2 Millionen Euro. Im deutschen Portfolio konnte der Leerstand zum Jahresende auf 3,6 Prozent gesenkt werden, verglichen mit 4,0 Prozent zu Jahresbeginn. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis legte auf 3,0 Prozent pro Jahr zu, nach 2,3 Prozent im Vorjahr. Nach zwei Nullrunden plant TAG Immobilien zudem, wieder eine Dividende zu zahlen. Diese soll für das abgelaufene Jahr 40 Cent je Aktie betragen.

Starkes Polnisches Geschäft treibt Aktienkurs an

Die Aktie des im MDAX notierten Unternehmens reagierte positiv auf die Zahlen und legte im Handelsverlauf um mehr als drei Prozent auf 14,11 Euro zu. Zum Anstieg trug besonders das überdurchschnittlich starke Abschneiden des polnischen Geschäfts bei. Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erreichte das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen 66,2 Millionen Euro. Dies übertraf die Konzernprognose von 46 bis 52 Millionen Euro deutlich, was hauptsächlich auf höhere Verkaufspreise und bessere Rohgewinnmargen der übergebenen Wohnungen zurückzuführen war. Zudem profitierte das Ergebnis von Verkäufen unbebauter Grundstücke sowie von Zinserträgen aus Darlehen an Joint Ventures und aus kurzfristigen Geldanlagen. Der Vorstand hält an seinen Zielen für das laufende Jahr fest und rechnet weiter mit einem operativen Gewinn (FFO1) zwischen 172 und 176 Millionen Euro. TAG Immobilien konzentriert sich mit seinem Immobilienbestand von zuletzt rund 83.600 Immobilien in Deutschland auf sogenannte B- und C-Standorte und verfolgt in Polen den langfristigen Plan, ein Portfolio von etwa 20.000 Mietwohnungen aufzubauen. Die endgültigen und geprüften Ergebnisse werden mit dem Geschäftsbericht 2024 am 25. März veröffentlicht.

