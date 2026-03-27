Ereignisreiche Tage am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 13 startet die HausVorteil AG über ihre Tochter HV GenerationsKapital GmbH die Platzierung einer neuen, besicherten Unternehmensanleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460CR6). Das Volumen liegt bei bis zu 8 Mio. Euro, die Laufzeit beträgt zehn Jahre bis 2036, und der Zinssatz liegt bei 3,8 % p.a. Die Mittel sollen in den Aufbau eines diversifizierten Wohnimmobilienportfolios fließen. Parallel unterstreicht Vorstand Sören Ploschke im Anleihen Finder-Interview die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe hin zu einem breit aufgestellten Anbieter im Bereich Equity Release mit wachsendem Portfolio und Partnernetzwerk.

Die Singulus Technologies AG zieht sich mit der vorzeitigen Rückzahlung ihrer Anleihe 2016/26 (Volumen von 12 Mio. Euro) aus dem KMU-Anleihemarkt zurück. Die Rückzahlung erfolgt im Mai 2026 zu 105 % und steht im Zusammenhang mit einer neuen strategischen Partnerschaft im Solargeschäft, die auch eine Neustrukturierung der Finanzierung ...

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