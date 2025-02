Köln (ots) -- Audits und Zertifizierungen für Geschlechtergleichstellung nach Gender Equality European & International Standard (GEEIS)- Partnerschaft mit ArborusTÜV Rheinland bietet neue Audit-Dienstleistungen im Bereich der Geschlechtergleichstellung an. Die Services unterstützen Unternehmen und Organisationen dabei, ihren Governance-Rahmen zu stärken, die Vielfalt zu fördern und ihre ESG-Transparenz (Environment, Social, Governance, kurz ESG) zu verbessern. Zum neuen Angebot gehören die Analyse möglicher Lücken in der Unternehmensführung, die Entwicklung und Überprüfung von Richtlinien, die Einbindung von Interessengruppen, die Berichterstattung zu den Themenbereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sowie weitere Transparenz- und Zertifizierungsdienstleistungen.Geschlechtergleichstellung wesentlicher Bestandteil von ESG-StrategienDie Geschlechtergleichstellung ist entscheidend dafür, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen und Unternehmen integrativer und transparenter zu führen. Studien zeigen, dass eine mit unterschiedlichen Geschlechtern besetzte Führung die Entscheidungsfindung und die Unternehmensleistung verbessert sowie das Vertrauen der Interessengruppen stärkt. Unternehmen, die Geschlechtergleichstellung in ihre ESG-Strategien einbeziehen, können zudem hochqualifizierte Fachkräfte anziehen und halten sowie das Vertrauen der Investoren und den Ruf der Unternehmensmarke stärken.Audits nach Gender Equality European & International Standard (GEEIS)TÜV Rheinland ist Partner von Arborus, einer 1995 gegründeten Nichtregierungsorganisation (NGO). Auf Grundlage praxisnaher Beobachtungen strebt Arborus eine Umgestaltung der Gesellschaft an, indem geschlechtsspezifische Rollen aufgehoben und weibliche Talente und Unterschiede hervorgehoben werden. TÜV Rheinland als eines der weltweit führenden Unternehmen für Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen bietet nun Audits und Zertifizierungen gemäß Gender Equality European & International Standard (GEEIS) an. Beim GEEIS-Standard handelt es sich um eine weltweit anerkannte Zertifizierung, die Arborus initiiert hat.Der Standard gibt Organisationen einen klar strukturierten Rahmen, um die eigenen Praktiken der Unternehmensführung an internationalen Standards für Geschlechtergleichstellung auszurichten, ihre Fortschritte an weltweit bewährten Verfahren zu messen, die Transparenz und ESG-Leistung der Organisation zu verbessern und sie für Investoren und Interessengruppen, die Wert auf soziale Verantwortung legen, attraktiver zu machen.Internationale Charta für inklusive KI von TÜV Rheinland unterzeichnetAm 10. Februar unterzeichnete TÜV Rheinland während des Aktionsgipfels für Künstliche Intelligenz (KI) in Paris die Internationale Charta für inklusive KI (https://charteia.arborus.org/en/), die von Arborus ins Leben gerufen wurde. KI treibt die Entwicklung und den Fortschritt in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Umwelt und Industrie voran und bietet Möglichkeiten, Ungleichheiten abzubauen. Um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, muss KI verantwortungsvoll und integrativ gestaltet sein und so eingesetzt und betrieben werden, dass sie allen zugutekommt."Eine sichere KI, die Gleichberechtigung berücksichtigt, ist für die Gestaltung einer gerechten Zukunft von entscheidender Bedeutung, und wir bei TÜV Rheinland haben uns dieser Vision verschrieben. Wir sind stolz darauf, die Internationale Charta für inklusive KI zu unterzeichnen und damit unser Engagement für ethische und unvoreingenommene KI-Technologien zu unterstreichen", sagt Samuel Moingeon, Geschäftsführer von TÜV Rheinland Frankreich, der die Charta zusammen mit Haïdie Keddar, in Frankreich für Audit-Dienstleistungen verantwortlich, im Namen von TÜV Rheinland unterzeichnete."Als Initiatorin des GEEIS-Labels freue ich mich sehr, dass unser Zertifizierer TÜV Rheinland die Charta für inklusive KI auf dem KI-Gipfel in Paris unterzeichnet hat. Diese Charta und das GEEIS-KI-Label wurden als französische Beiträge für diese Veranstaltung ausgewählt. Viele Unternehmen und Organisationen weltweit sind stolz darauf, eine GEEIS-Zertifizierung durch TÜV Rheinland zu erhalten und sehen darin eine starke Botschaft", sagt Cristina Lunghi, Präsidentin und Gründerin der NGO Arborus.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über contact@press.tuv.com sowieimInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31385/5979804