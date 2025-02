"Der Aktionärsbrief"

Mit 250 Mio. $ meldete man ein größeres Ticket. Bei dem Auftrag geht es um 5G IoT-Konnektivitätsmodule für mehrere globale Automobilhersteller. Kontron ist der einzige europäische Hersteller von 5G-Modulen, was gegenüber chinesischen Konkurrenten ein Vorteil ist. Da es sich um Hochleistungs-Computing-Lösungen für vernetzte und autonome Fahrzeuge handelt, gehen wir von Folgeaufträgen in diesem Bereich aus. Die Produktion wird 2026 hochgefahren. Die Aktie ist mit KGV 10 weiterhin zu günstig. Hauck Aufhäuser Investment Banking sieht Kontron sogar als neue "Alpha Idea" mit Ziel 37 €. Das Alpha-Portfolio enthält die Top-Empfehlungen der Privatbank.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 09.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Sand im Getriebe bei den US-Indizes- PORSCHE ist kein Sanierungsfall- BYD: "Toyota" der E-Mobilität- Mittelbare Profiteure der steigenden Verteidigungsinvestitionen unter der Lupe