Düsseldorf (ots) -Nordrhein-Westfalen geht beim Ausbau von Glasfaser, Mobilfunk und Rechenzentren einen großen Schritt voran: Mit dem neuen Kompetenzzentrum Digitale Infrastruktur NRW (KDI NRW) schafft das Land eine zentrale Anlaufstelle, um den Netzausbau effizienter zu gestalten, Hürden abzubauen und alle Akteure besser zu vernetzen. Damit nimmt Nordrhein-Westfalen die Themen Glasfaser, Mobilfunk und Rechenzentren als erstes Bundesland gemeinsam in den Blick.Das Kompetenzzentrum Digitale Infrastruktur NRW bündelt und ergänzt die Aufgaben der bisherigen Kompetenzzentren Gigabit.NRW und 5G.NRW und macht den Netzausbau transparenter, effektiver und koordinierter. Die Umsetzung übernimmt die EY Consulting GmbH in Zusammenarbeit mit MICUS Strategieberatung GmbH. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Düsseldorf.Das leistet das neue Kompetenzzentrum Digitale Infrastruktur NRW:- Das KDI NRW ist zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Ausbau digitaler Infrastruktur. Es unterstützt die Informations- und Telekommunikationswirtschaft sowie die Koordinatorinnen und Koordinatoren für digitale Infrastruktur in den Kreisen und kreisfreien Städten konkret bei der Umsetzung von Vorhaben.- Mit einem Mobilfunkmessprogramm wird das Kompetenzzentrum jährlich die Qualität der Mobilfunkversorgung an Kreisstraßen und im Schienenpersonennahverkehr überprüfen.- In einem "Digitale Infrastruktur-Atlas" (DIA NRW) stellt das Kompetenzzentrum zukünftig Informationen rund um den Glasfaserausbau, die Mobilfunkversorgung sowie Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen gebündelt zur Verfügung.- Im Bereich der Rechenzentren unterstützt das KDI NRW den Ausbau durch Wissensvermittlung und Austausch zu Best Practices.- Als zentrale Plattform informiert und vernetzt das Kompetenzzentrum alle für die digitale Infrastruktur relevanten Akteurinnen und Akteure aus Unternehmen und Verwaltung.Dr. Maximilian Willkomm, stellvertretender Projektleiter des Kompetenzzentrums Digitale Infrastruktur NRW: "Wir freuen uns sehr, im Auftrag des Wirtschaftsministeriums das Land Nordrhein-Westfalen im Bereich der digitalen Infrastruktur weiter voranzubringen. Dabei wollen wir einen Schwerpunkt darauf setzen, proaktiv und regional vor Ort die nächste Phase des Ausbaus erfolgreich zu bewältigen. Das beginnt bei präzisen Datenerhebungen für den Mobilfunk, Koordination im Glasfaserausbau und der Unterstützung aller Akteure bei der Ansiedlung von Rechenzentren. Wir sind seit 25 Jahren in NRW tätig, gegründet und verwurzelt und umso stolzer, einen Beitrag zum Ausbau der Infrastruktur unseres Bundeslandes leisten zu dürfen."Das Informationsangebot des Kompetenzzentrums Digitale Infrastruktur wird unter www.kdi.nrw aufgebaut. (Kontakt: info@kdi.nrw).Über MICUSMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Glasfasernetzplanungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisierungsstrategien mit über 4 Mrd. EUR begleitetem Ausbauvolumen und mehr als 300 begleiteten Projekten.