Sie wollen hohe und regelmäßige Dividenden kassieren, am besten mit monatlicher Ausschüttung? Dann könnten diese ausschüttungsstarken REIT-Aktien jetzt für Sie einen Blick wert sein. Wer auf der Suche nach regelmäßigen Ausschüttungen ist, der wird insbesondere im REIT-Bereich fündig. Diese Unternehmen (mehrheitlich aus den USA) vermieten Immobilien und erzielen so regelmäßige Erträge, die anschließend an Investoren ausgeschüttet werden können.Einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...