BTC, ETH und XRP Coin crashen heute mehr als 6%: Marktüberblick

Die drei großen Kryptowährungen BTC, ETH und XRP haben am heutigen Tage alle mehr als 6% ihres Wertes verloren. Welche Faktoren heute fast den gesamten Kryptomarkt blutrot gefärbt haben und in Zukunft eine Rolle spielen werden, zeigt dieser Kryptomarkt-Überblick.

Kryptomarkt erlebt rapide Verluste durch Vertrauensverlust

Am heutigen Tage hat sich der Crypto Fear & Greed Index schnell von seinem gestrigen Wert von 49 aus der neutralen Zone bewegt und befindet sich mittlerweile mit 25 in der extremen Angst. Historisch betrachtet hat es sich bei solchen Niveaus des Indikators zumindest in einem Bullenmarkt mittelfristig meist um gute Nachkaufgelegenheiten gehandelt. Dennoch sollten die nächsten Entwicklungen vorerst einmal abgewartet werden, da der bärische Trend zumindest im kurzen und mittelfristigen Zeitrahmen noch etwas fortgeführt werden könnte.

Ausgelöst wurden diese hohen Verluste unter anderem durch die gestiegenen Inflationsdaten sowie die Sorgen über steigende Preise aufgrund Trumps Politik wie Zölle, Remigration und Steuersenkungen. Hinzu kamen einige Finanzskandale am Kryptomarkt, ein Bybit-Hack im Umfang von 1,4 Mrd. USD, Geldwäsche über DEXs und Vorwürfe über Market-Maker-Manipulationen.

Langfristige Aussichten trotz kurzfristiger Turbulenzen

Zahlreiche Notenbanken der Welt haben ihre Leitzinsen bereits gesenkt und somit mehr Liquidität in die Finanzmärkte geleitet, wobei sich die vollen Auswirkungen meist erst rund ein halbes Jahr später bemerkbar machen. Entsprechend hat sich die globale Geldmenge M2 wieder vergrößert und den Kryptomarkt angetrieben.

Ebenfalls nicht unterschätzt werden sollte der Trump-Effekt, da sich die Regierung aus mehrheitlich Kryptounterstützern und dem Vorsatz, die USA zum führenden Standort in dieser Hinsicht zu machen, außerordentlich förderlich auf die Kryptoindustrie auswirkt. Zwar sind ein paar strengere Regulierungen zu erwarten, dennoch werden diese besonders unterstützend sein.

Innovative Projekte profitieren von Marktlage

Dennoch gibt es auch einige innovative Projekte, welche aus diesen Schwachstellen ihre größten Gewinne erzielen können. So wurden etwa die neuen Krypto-Fonds von Meme Index gestartet, welche dezentral von der Gemeinschaft verwaltet werden und sich durch eine strategischere Auswahl auszeichnen sollen.

Zudem gewähren sie ihren Inhabern zahlreiche Vorteile wie geringere Gebühren, schnellere Investments, passive Einkommensströme, intelligenteres Timing, bessere Ausfilterung von Betrügern und Amateuren sowie jede Menge Skalierungspotenzial mit Fonds für zahlreiche Sektoren und mögliche Börsenlistungen mit ETFs.

