XRP unter Druck: Hält die Unterstützung oder folgt der nächste Absturz?

Die letzten Tage verliefen äußerst turbulent für XRP. Nach einem raketenartigem Anstieg über 3,00 US-Dollar folgte ein Rückgang auf 2,27 US-Dollar. Die Unsicherheit bleibt das beherrschende Thema, und Anleger fragen sich: Kann sich XRP stabilisieren oder droht der nächste Einbruch?

100-Tage-EMA als entscheidender Knackpunkt

Kurzfristig hält die 100-Tage-EMA als Unterstützung, doch historisch gesehen war das selten ein Wendepunkt. Sollte der Kurs darunter rutschen, liegt die nächste große Unterstützung bei der 200-Tage-EMA um 1,72 US-Dollar. Kippt auch diese Marke, könnte sich die Korrektur weiter fortsetzen.

Um die Verluste zu stoppen, müsste XRP wieder über 2,50 bis 2,75 US-Dollar klettern. Ein Durchbruch über 2,75 US-Dollar könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Bleibt das Kaufinteresse jedoch gering, wird ein erneuter Absturz unter die 100-Tage-EMA wahrscheinlicher. Die Gesamtmarktlage wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, wobei der Februar 2025 auf den schlechtesten Monatsergebnis seit 2014 zusteuert.

Gemischte Signale von den Indikatoren

Die technischen Indikatoren liefern keine klare Richtung. Die EMAs zeigen ein Golden Crossover, was für eine bullische Bewegung spricht. Der RSI bewegt sich neutral, während der MACD bärische Signale sendet. Das Histogramm des MACD tickt tiefer, und die MACD-Linien haben sich bärisch gekreuzt.

Auch im 4-Stunden-Chart gibt es widersprüchliche Hinweise. Die EMAs deuten mit einem Death Cross auf einen bärischen Trend hin. Gleichzeitig könnten sich die MACD-Linien bald bullisch überkreuzen - ein Zeichen für mögliche kurzfristige Erholungen. XRP bleibt in einer kritischen Phase, wobei viele Marktbeobachter aktuell eher von einer anhaltenden Akkumulationsphase ausgehen.

Best Wallet Token im Presale als alternative Investition

Mit diesen unsicheren Aussichten könnte eine Investition in Infrastrukturprojekte wie Best Wallet und dessen nativen Best Wallet Token eine interessante Alternative darstellen. Im Gegensatz zu Mitbewerbern wie MetaMask, die sich größtenteils auf die Ethereum-Blockchain beschränken, unterstützt Best Wallet mehrere Blockchains.

Mit dem neuesten Update auf Version 2.5.1 können Nutzer jetzt auch Bitcoin direkt über die App kaufen, halten und verwalten. Die Multi-Chain-Funktionalität wurde erweitert, sodass künftig weitere Blockchains wie Solana, Base und Tron integriert werden. Durch die Integration von Fireblocks bietet Best Wallet zudem höchste Sicherheitsstandards. Mit bereits über 500.000 Downloads wächst die Plattform rasant, während sich der native Token $BEST derzeit in der Presale-Phase befindet und direkt in der App erworben werden kann.

