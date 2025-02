Ethereum Prognose: Hoffnung auf Altcoin-Saison steigt - jetzt ETH kaufen?

Der Kryptomarkt zeigt aktuell gemischte Signale. Während Ethereum in dieser Minute unter 2.400 US-Dollar rutscht, bleibt es im Verhältnis zu Bitcoin stärker. Die wertvollste Kryptowährung der Welt korrigiert heute wieder einmal um rund 2,5 Prozent. Nach dem jüngsten Flash-Crash steigt nun die Hoffnung auf eine Altcoin-Saison und mehr Stärke bei ETH.

Ethereum statt Bitcoin - Trendwende voraus?

Der führende Krypto-Analyst Leon Waidmann verweist auf die zuletzt starken Abflüsse aus Bitcoin-ETFs, während Ethereum kaum betroffen war. Dies könnte darauf hindeuten, dass Investoren nach den jüngsten Kursanstiegen Gewinne bei BTC mitnehmen, während sie bei ETH optimistisch bleiben. Der geringe Abfluss bei Ethereum deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer hier mehr Upside sehen.

Zusätzlich könnte eine veränderte Marktstimmung eine Rolle spielen. Während Bitcoin zuletzt dominiert hat, gewinnen Altcoins an relativer Stärke. Die Marktdominanz von Bitcoin zeigt den Anteil der Gesamtmarktkapitalisierung, den BTC einnimmt. Aktuell befindet sich die BTC-Dominanz an einem Widerstandsniveau, das zuletzt oft zu einer Ablehnung geführt hat. Sollte es erneut zu einer Umkehr kommen, könnten Altcoins profitieren.

Meme Index: Passiv Meme-Coins handeln - neue Krypto-Innovation macht's möglich

Meme-Coins haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie nach Rückschlägen oft stark zurückkehren. In schwachen Marktphasen boten sich Chancen, um Positionen aufzubauen, bevor die nächste Rallye einsetzte. Doch welche Coins sind die richtigen? Eine breit gestreute Diversifikation könnte helfen, Chancen zu maximieren und Risiken zu minimieren.

Meme-Coins wie $TRUMP, $MELANIA und $LIBRA haben zuletzt gezeigt, wie volatil das Marktsegment auch in 2025 sein kann. Plötzliche Kursverluste und fragwürdige Projekte haben das Vertrauen vieler Anleger erschüttert. Meme Index (MEMEX) will diesem Problem mit einer neuen Strategie begegnen und bietet eine Möglichkeit, vom Potenzial der Meme-Coins zu profitieren, ohne das Risiko einzelner Token einzugehen.

