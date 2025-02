Bitcoin-Crash zeigt Muster - Steht die nächste Bullenfalle an?

Noch immer sitzt der Schrecken bei vielen Investoren tief: Bitcoin ist in den letzten Stunden massiv gefallen, notiert nach einem Zwischentief von knapp über 85.000 US-Dollar aktuell bei 88.300 US-Dollar. Panik macht sich breit, doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Solche Bewegungen gab es schon öfter - und oft folgte darauf ein explosiver Anstieg.

Liquiditätsfalle? Warum der Markt abstürzt

Bitcoin hatte sich wochenlang in einer engen Konsolidierungszone bewegt. Als die untere Grenze durchbrochen wurde, kam es zum erwarteten Abverkauf. Altcoins wurden dabei besonders hart getroffen. Doch auffällig: Die aktuelle Bewegung erinnert stark an Muster aus den Jahren 2016 und 2020. Damals wurde ebenfalls eine Unterstützung gebrochen, bevor der Markt nach oben schoss.

Dazu kommen massive Abflüsse aus den Spot-Bitcoin-ETFs. In der Vergangenheit waren solche Rekordabflüsse oft ein Zeichen für einen bevorstehenden Boden. Anleger verkaufen in Panik - nur um später zu höheren Preisen wieder einzusteigen.

Wirtschaftliche Unsicherheit und Marktmanipulation

Fundamental gibt es mehrere Gründe für den Kursrutsch. Donald Trump hat neue Zölle angekündigt, was Banken und Investoren verunsichert. Die Bank of Canada warnt bereits vor einer möglichen Rezession. Der Aktienmarkt zeigte eine leichte Korrektur, und Bitcoin folgte wie so oft dem Abwärtstrend.

Doch es gibt auch Hinweise darauf, dass große Player den Markt bewusst in diese Richtung treiben. Die aktuelle Bewegung könnte eine klassische "Liquidity Grab"-Falle sein: Stop-Loss-Orders werden ausgelöst, "schwache Hände" verkauft - nur damit die Kurse wenig später wieder steigen.

Best Wallet: Neue Möglichkeiten für den kommenden Presale

Best Wallet hat ein massives Upgrade veröffentlicht. Mit Version 2.5.1 wird nicht nur volle Bitcoin-Unterstützung integriert, sondern auch Multichain-Funktionalität für Ethereum, BNB Smart Chain und Polygon. Weitere Blockchains wie Solana und Tron folgen bald.

Nach dem Upgrade kann Bitcoin direkt über die App mit einer Bankkarte oder Krypto gekauft werden. Wer zusätzlich vom Best Wallet-Ökosystem profitieren will, kann sich das native Token $BEST sichern, das sich aktuell im Presale befindet. Mit über 500.000 Downloads und bereits 10,5 Millionen US-Dollar an Funding ist Best Wallet mit seinem nativen $BEST Token auf dem besten Weg, eine der führenden Krypto-Wallets am Markt zu werden.

Direkt zur offiziellen Best Wallet Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.