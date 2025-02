Europas Börsen haben einen spektakulären Jahresstart erlebt, obwohl geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Risiken auf den Märkten lasten. Kapitalmarktexperte Stefan Riße von Acatis Investment sieht in der aktuellen Rallye einen massiven Short Squeeze - ein Phänomen, das Leerverkäufer zu panischen Rückkäufen zwingt und damit Kurse in die Höhe schnellen lässt. Riße verweist auf historische Beispiele wie den berühmten VW-Short Squeeze, bei dem die Aktie auf absurde Höhen getrieben wurde. Ein ähnlicher Mechanismus könnte derzeit an den europäischen Märkten wirken. Während europäische Aktien im Vergleich zu US-Werten nach wie vor attraktiv bewertet sind, bleibt fraglich, warum gerade jetzt massive Käufe einsetzen - zumal die geopolitische Lage kaum Anlass zu Optimismus gibt. Riße erwartet daher eine Korrektur, sobald der Short Squeeze abklingt und fundamentale Faktoren wieder ins Blickfeld der Investoren rücken. Die großen Fondsmanager halten derzeit historisch geringe Cash-Reserven - ein weiteres Warnsignal. Auch Warren Buffetts wachsende Liquidität deute darauf hin, dass die Risiken steigen. Privatanleger sollten sich in diesem Umfeld besonnen positionieren, nicht überhastet einsteigen und einen Teil ihrer Mittel in Cash halten, um auf künftige Chancen vorbereitet zu sein, so Riße. Jetzt das komplette Interview ansehen!