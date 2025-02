Es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich das erste Mal über den PDAC-Fluch geschrieben. Regelmäßig zur weltgrößten Minenmesse in Toronto, die Anfang März ihr Pforten öffnet, knickten die Kurse von Gold, Silber und vor allem den Minen ein. Logisch erklären lässt sich das nicht. Doch es hat dafür gesorgt, dass die Stimmung auf der PDAC und den großen Konferenzen in Europa im März schlecht ist.Nachdem es zuletzt zumindest eine leichte Besserung gegeben hat, scheint der PDAC-Fluch im laufenden Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...