DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände unerwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. Februar unerwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,332 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,7 Millionen Barrel vorhergesagt. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,369 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,151 Millionen gesunken waren.

Von der Leyen präsentiert "Clean Industrial Deal"

Die Europäische Kommission hat einen umfassenden Plan zur Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums durch Investitionen in saubere Industrie vorgelegt. "Europa ist nicht nur ein Kontinent der industriellen Innovation, sondern auch ein Kontinent der industriellen Produktion", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Die Nachfrage nach sauberen Produkten hat sich jedoch verlangsamt, und einige Investitionen sind in andere Regionen abgewandert", sagte sie. Es gebe derzeit zu viele Hindernisse wie hohe Energiepreise und komplexe Vorschriften, die dem Wachstum der Unternehmen im Wege stünden, so von der Leyen.

Selenskyj: Viele Details von US-Bodenschatzabkommen noch ungeklärt

Bei dem geplanten Abkommen über Bodenschätze zwischen der Ukraine und den USA müssen nach Aussage des ukraninischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj noch viele Details geklärt werden, bevor Geld fließen kann. Der Deal sehe die Einrichtung eines Fonds vor, der beiden Ländern gemeinsam gehört und dessen Gewinne zu gleichen Teilen geteilt werden, sagte Selenskyj und sprach von einem "Rahmenabkommen" zwischen Kiew und Washington. Die genaue Vereinbarung zwischen den beiden Ländern - einschließlich der genauen Struktur des Fonds und möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine - müsse in künftigen Abkommen ausgearbeitet werden.

USA

US/Neubauverkäufe Jan Bestand 9,0 Monate

US/Neubauverkäufe Dez revidiert auf 734.000 (vorl: 698.000)

US/Neubauverkäufe Jan -10,5% auf 657.000 (PROG: 671.000)

