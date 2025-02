Der Technologietitel legten im XETRA-Handel bemerkenswert zu und übertrifft den schwächelnden TecDAX, während Finanzexperten ein erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die United Internet-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf gewann das Wertpapier bis zu 2,2 Prozent und erreichte einen Höchststand von 17,47 Euro. Bereits bei Handelsstart um 9:05 Uhr war eine positive Tendenz zu erkennen, als die Aktie mit 17,19 Euro in den Handel einstieg. Im weiteren Verlauf des Vormittags verstärkte sich diese Aufwärtsbewegung kontinuierlich, wobei das Handelsvolumen bis zum Mittag auf 66.832 Aktien anstieg. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass der TecDAX, in dem United Internet gelistet ist, in den vergangenen Handelstagen überwiegend schwächelte. Der aktuelle Kurs positioniert sich damit rund 18,9 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 14,58 Euro, das am 13. Januar 2025 erreicht wurde. Zum Jahreshöchststand vom 15. Mai 2024 mit 24,64 Euro besteht allerdings noch ein erhebliches Aufholpotenzial von mehr als 41 Prozent.

Finanzielle Aussichten unter der Lupe

Die jüngsten Quartalszahlen, die United Internet am 12. November 2024 für das am 30. September endende Quartal vorlegte, zeigten gemischte Signale. Der Konzern erwirtschaftete einen Gewinn von 0,23 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber den 0,39 Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum darstellt. Beim Umsatz konnte hingegen eine leichte Steigerung um 0,42 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro verbucht werden. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,21 Euro je Aktie. Hinsichtlich der Dividendenprognose rechnen Experten mit einer leichten Reduzierung auf 0,492 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 0,50 Euro ausgeschüttet wurden. Besonders interessant für langfristig orientierte Anleger dürfte das durchschnittliche Kursziel sein, das von Analysten mit 29,30 Euro angegeben wird - ein Niveau, das deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Mit Spannung werden nun die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 erwartet, deren Veröffentlichung für den 27. März 2025 vorgesehen ist.

