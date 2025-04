LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Ganesha Nagesha passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Update an die aktuellen Markttrends an. An der Anlagestory ändere sich nichts./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 16:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2025 / 16:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005089031