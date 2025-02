Die Vossloh-Aktie verzeichnete am Mittwoch deutliche Kurszuwächse und erreichte im XETRA-Handel einen Anstieg von 2,3 Prozent auf 50,10 Euro. Zwischenzeitlich kletterte das Papier sogar auf 50,20 Euro, was das wachsende Anlegerinteresse an dem Bahntechnikkonzern widerspiegelt. Mit einem Handelsvolumen von knapp 12.800 Aktien zeigte der Titel eine solide Nachfrage. Bemerkenswert ist der aktuelle Kursstand auch in Relation zum 52-Wochen-Hoch von 51,40 Euro, welches Ende Juli 2024 erreicht wurde. Der gegenwärtige Kurs liegt lediglich 2,59 Prozent unter diesem Jahreshöchststand, was auf eine potenzielle Annäherung an dieses Niveau hindeutet. Besonders beachtlich erscheint die Erholung vom Jahrestief: Vom 52-Wochen-Tief bei 40,35 Euro, das Mitte November verzeichnet wurde, hat sich der Kurs mittlerweile um fast 20 Prozent erholt.

Positive Finanzperspektiven treiben Kursentwicklung

Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die verbesserte Ertragslage des Unternehmens. Im dritten Quartal 2024 konnte Vossloh einen Gewinn je Aktie von 0,74 Euro erzielen - eine deutliche Steigerung gegenüber den 0,52 Euro im Vorjahreszeitraum. Diese Gewinnverbesserung erfolgte trotz eines Umsatzrückgangs von 8,18 Prozent auf 298,70 Millionen Euro. Für Anleger eröffnen sich zudem positive Aussichten bei der Dividende: Während Vossloh für das Geschäftsjahr 2023 eine Ausschüttung von 1,05 Euro je Aktie vornahm, rechnen Marktexperten für 2024 mit einer erhöhten Dividende von voraussichtlich 1,21 Euro je Anteilsschein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 58,25 Euro, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Finanzexperten einen Gewinn von 3,14 Euro je Aktie. Die Vorlage der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 13. März 2025 erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die langfristige Geschäftsentwicklung geben.

