The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2025ISIN NameBMG464011086 HUA YIN INTL HLDGS HD-,05CA7273511088 PLANT VEDA FOODS LTDUS6541103031 NIKOLA CORP. NEW O.N.