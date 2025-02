HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf will auch im laufende Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Dafür werden bis zu 500 Millionen Euro in die Hand genommen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Das Aktienrückkaufprogramm soll voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2025 beginnen und bis Jahresende 2025 abgeschlossen werden.

Die Freude der Anleger hielt sich in Grenzen. Die Beiersdorf-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion im Vergleich zum Xetra-Schluss nur leicht zu./he/bek