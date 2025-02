Donald Trump schockt mit der Ankündigung neuer Importzölle die Märkte in den USA. Der Leitindex Dow Jones, der zunächst noch zugelegt hat, dreht ins Minus und verliert 0,6 Prozent auf 43.368 Punkte. Trump bestätigt, dass die Importzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada Anfang April in Kraft treten. Zudem bekräftigt er seine Pläne, auch Importe aus der EU mit Zöllen zu belegen.Der marktbreite S&P 500 gibt um 0,2 Prozent nach und notiert bei 5.943 Zählern, nachdem er am Montag unter die Marke von 6.000 ...

