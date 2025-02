Vereinfachtes Goods-to-Person-System definiert Effizienz, Dichte, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für Lager jeder Art neu

Hai Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lagerautomatisierung, gab heute die Markteinführung von HaiPick Climb bekannt, einer revolutionären Roboterlösung, die die Goods-to-Person-Automatisierung vereinfacht und es Lagerhäusern und Distributionszentren ermöglicht, bestehende Einrichtungen leichter nachzurüsten. Sie erhöht den Durchsatz und reduziert gleichzeitig die Implementierungszeit und -kosten im Vergleich zu herkömmlichen automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen (ASRS). Damit wird ASRS für ein breiteres Spektrum von Einrichtungen zugänglicher und erschwinglicher.

HaiPick Climb baut auf dem innovativen HaiClimber-Roboter auf, einem intelligenten, kompakten Kletterroboter, und eröffnet neue Möglichkeiten der Lagerautomatisierung. Dieses bahnbrechende System bietet eine intelligentere, einfachere Möglichkeit für Lager und Distributionszentren, die Effizienz zu steigern, die Lagerdichte zu erhöhen und den Betrieb zu skalieren und das alles bei minimalen Infrastrukturanforderungen.

"Wir wissen, dass viele Lagerhäuser automatisieren wollen, aber von der Komplexität und den Kosten abgeschreckt werden", sagte Richie Chen, Gründer und CEO von Hai Robotics. "Deshalb haben wir HaiPick Climb entwickelt um leistungsstarke Automatisierung zu ermöglichen, ohne große Anpassungen an der Einrichtung vornehmen zu müssen. Unser System basiert auf Einfachheit, benötigt nur standardisierte Regalsysteme und minimale Bodenanpassungen, während es erstklassige Leistung bietet."

Automatisierung einfach gemacht

Das HaiPick Climb-System ist für eine einfache Installation, Bedienung und Wartung konzipiert und ermöglicht nahtlose Erweiterungen und Systemanpassungen und das bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Vorteile herkömmlicher ASRS.

Die Goods-to-Person-Lösungen von Hai Robotics sind weithin anerkannt für ihre Fähigkeit, die Ein- und Auslagerung für eine Reihe maßgeschneiderter Anforderungen zu automatisieren. HaiPick Climb bietet nun eine stärker standardisierte Lösung, die Automatisierung einer breiteren Palette von Einrichtungen zugänglich macht.

Leichte Installation und Skalierbarkeit

HaiPick Climb funktioniert durch das Anbringen von Kletterkanälen an einer Seite nahezu jedes branchenüblichen Regals. Kompakte Roboter bewegen sich entlang dieser Kanäle auf und ab und entnehmen Behälter von beiden Seiten der schmalen Gänge. Da das System nur an einer Seite montiert wird, benötigt es weniger Infrastruktur und ist toleranter gegenüber Bodenunebenheiten als herkömmliche ASRS. Dies reduziert den Vorbereitungsaufwand der Einrichtung und senkt die Implementierungskosten.

Das System lässt sich mit minimalen Unterbrechungen leicht erweitern, so dass schrittweise Implementierungen und Änderungen ohne Betriebsunterbrechung möglich sind.

Leichte Bedienung und Wartung

Mit dem HaiPick Climb-System entfallen menschliche Wege für die Kommissionierung. Die Warenbehälter werden automatisch an eine oder mehrere ergonomische Arbeitsstationen geliefert, die einfach zu bedienen und schnell zu erlernen sind. Eine leicht verständliche Schnittstelle macht die Kommissionierung schnell und effizient mit einer Genauigkeit von über 99 %.

Die HaiClimber-Roboter sind leicht zu manövrieren und zu warten. Mit der Hälfte der Klettermechanismen typischer Kletterroboter ist ihre Mechanik leicht zugänglich und die Wartung vereinfacht. Die Gänge bieten gerade genug Platz für den Zugang mit einer kompakten Standard-Scherenhebebühne, so dass für den Zugang zum Inneren des Systems keine Spezialausrüstung erforderlich ist. Gleichzeitig wird durch die Verwendung branchenüblicher Regalsysteme die Wartung sehr einfach gemacht.

Extreme Durchsatzeffizienz

HaiClimber können sich frei unter den Regalen bewegen und so den direktesten und optimalen Weg für jede Behälterlieferung finden, während sie Staus vermeiden, die in Gang-"Autobahnen" auftreten können. Die Roboter haben jederzeit direkten Zugriff auf jeden Behälter, wodurch Verzögerungen durch Suchen oder Graben entfallen.

Mit einer extremen Geschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde (13 Fuß pro Sekunde) und einer Steiggeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde (3 Fuß pro Sekunde) kann das HaiPick Climb-System 4.000 Behälter pro Stunde auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern (10.764 Quadratfuß) verarbeiten. Behälter werden in nur 2 Minuten nach Auftragseingang an die Arbeitsstationen geliefert 34 schneller als herkömmliche ASRS und ermöglichen so verlängerte Auftragsannahmezeiten für die taggleiche Auftragsabwicklung.

Maximale Lagerdichte

Lagereinrichtungen können 30.000 Lagerplätze auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern (10.764 Quadratfuß) erreichen, wobei die Behälter bis zu 12 Meter (über 39 Fuß) hoch gelagert werden. Das ist mehr als sechsmal so viel wie bei manuellen Lagerbetrieben und bietet 35 mehr vertikale Lagerkapazität als andere führende ASRS-Lösungen.

Ferner wird die Raumnutzung durch schmale Gangbreiten, die auf 900 Millimeter (35,5 Zoll) minimiert sind, optimiert. Diese Kombination aus hoher Lagerdichte und vertikalem Zugang ermöglicht es Einrichtungen, ihre Lagerfläche um bis zu 75 zu reduzieren.

"Das ist nicht nur Automatisierung, sondern Befähigung", sagte Chen. "HaiPick Climb ermöglicht es Unternehmen, ein neues Maß an Effizienz und Skalierbarkeit zu erreichen, ohne die typischen Hindernisse von ASRS. Es geht darum, fortschrittliche Automatisierung für alle zugänglich zu machen."

Über Hai Robotics

Hai Robotics wurde 2016 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen (ASRS), die eine beispiellose Systemflexibilität bieten und die Betriebseffizienz für Einrichtungen aller Größen und Bedingungen maximieren.

Hai hat einen modularen Automatisierungsansatz namens HaiPick Systems entwickelt. Mit einem Katalog fortschrittlicher Robotik- und Softwarelösungen, die mit nahezu allen branchenüblichen Regalsystemen und Lagermaterialien kompatibel sind, bietet Hai Robotics maßgeschneiderte Automatisierungslösungen, die auch nach der Implementierung leicht angepasst werden können.

HaiPick Systems reduzieren den Lagerflächenbedarf um bis zu 75 durch eine erhöhte Lagerdichte, wobei vertikale Lagerhöhen von bis zu 12 Metern (über 39 Fuß) erreicht werden. Sie ermöglichen eine Kommissioniergenauigkeit von über 99 %, eine vierfache Effizienzsteigerung, eine Verdreifachung des täglichen Durchsatzes und eliminieren den manuellen Weg für die Auftragskommissionierung.

Mit mehr als 1.500 realisierten Projekten in mehr als 40 Ländern, die von acht globalen Niederlassungen und mehr als 60 Partnern weltweit unterstützt werden, ist Hai Robotics eine zuverlässige Ressource für den lokalen Support.

Besuchen Sie HaiRobotics.com für weitere Informationen.

