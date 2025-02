EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

Cannovum Cannabis AG: Abwicklung bzw. Veräußerung der Beteiligungen im Cannabis-Bereich



26.02.2025 / 21:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Cannovum Cannabis AG: Abwicklung bzw. Veräußerung der Beteiligungen im Cannabis-Bereich Cannovum Cannabis AG:Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21) ist im Jahr 2019 mit der Zielsetzung angetreten, eine bedeutende Rolle im Markt für legales Genusscannabis in Deutschland anzustreben.



Bedauerlicherweise haben sich die politischen Entscheidungsträger in Deutschland bisher nicht dazu durchringen können, wie in anderen Ländern Genusscannabis vollumfänglich zu legalisieren. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit über die künftige Entwicklung ist besonders nach der Bundestagwahl zu befürchten, dass bereits erfolgte kleine Schritte in Richtung einer Legalisierung von Genusscannabis eingefroren oder sogar zurückgenommen werden könnten. Daher ist eine Umsetzung der von Cannovum verfolgten Strategie in weite Ferne gerückt. Dies betrifft auch die Beteiligungen der Cannovum Cannabis AG.



Die Gesellschafter der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH, an der die Cannovum Cannabis AG mehrheitlich beteiligt ist, haben daher beschlossen, die Abwicklung dieser Gesellschaft einzuleiten. Bezüglich der verbliebenen Medizinalcannabis-Beteiligung an der Cannovum Health eG wird eine Veräußerung im ersten Halbjahr angestrebt.

Der Vorstand wird daher der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die voraussichtlich im August stattfindet, vorschlagen, im Wege einer Namensänderung, Bezüge zu Cannabis aus dem Firmennamen zu streichen.

Kontakt: Investor relations Cannovum AG ir@cannovum.com



26.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com