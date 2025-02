Bahnbrechende Forschungen des Institut Pasteur werden mit Unterstützung des Argobio-Start-up-Studios zu neuartigen Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs, entzündlichen Erkrankungen und Virusinfektionen.

Die Plattform nutzt modernste generative künstliche Intelligenz (Gen-KI) für das Design selektiver Inhibitoren des Sec61/Translocon-Molekülkomplexes zum Blockieren und Abbauen krankheitsauslösender Proteine.

Enodia Therapeutics ist der Gewinner im Wettbewerb um das begehrte "Golden Ticket" 2025 des Pfizer-Sponsors BioLabs Paris Hôtel-Dieu.

Argobio und das Institut Pasteur geben mit Stolz den Start von Enodia Therapeutics bekannt, einem wegweisenden französischen Biotech-Unternehmen, das sich dem Konzept verschrieben hat, krankheitsauslösende Proteine zu blockieren und abzubauen, um so Krebs, entzündliche Krankheiten und Virusinfektionen zu behandeln. "Angesichts der Konvergenz einer an Vielfalt unübertroffenen Reihe von niedermolekularen Inhibitoren des Sec61/Translocon-Molekülkomplexes und neuesten Fortschritten im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (Gen-KI) haben wir die Vision, neue niedermolekulare Arzneimittel mit guten pharmazeutischen Eigenschaften zu entwickeln, mit denen die kritischsten Einschränkungen der heutigen Medikamente zu überwinden sein könnten", sagte Yves Ribeill, CEO von Enodia Therapeutics.

Enodia Therapeutics hat seinen Ursprung in der bahnbrechenden Forschungsarbeit am Institut Pasteur, die zur Entdeckung des Wirkmechanismus von Mycolacton geführt hat, einem natürlichen Sec61-Inhibitor für Buruli Ulcer. "Unsere Forschung auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten hat einen neuen Weg aufgezeigt, wie krankheitsauslösenden Proteinen gezielt entgegengewirkt werden kann. Dieser Durchbruch macht deutlich, wie Grundlagenforschung dazu beitragen kann, zu völlig neuen therapeutischen Möglichkeiten zu kommen", sagte Pr. Caroline Demangel, Mitgründerin von Enodia Therapeutics und Leiterin der Abteilung Immunbiologie und Therapie am Institut Pasteur.

Enodia Therapeutics, verwurzelt in der wegweisenden Forschungsarbeit am Institut Pasteur und unterstützt von Argobio, wurde mit dem prestigeträchtigen Golden Ticket von Pfizer x BioLabs ausgezeichnet. "Diese Anerkennung unterstützt unseren neuesten niedermolekularen Targeted Protein Degrader (TPD), der von den vereinten Teams von Argobio und dem Institut Pasteur entwickelt wurde. Wir sind dankbar für die Unterstützung durch Pfizer und stolz darauf, Teil des dynamischen Biowissenschafts-Ökosystems von BioLabs in Paris Hôtel-Dieu zu sein, wo durch Kooperation und Inovation signifikante Forschritte im Gesundheitswesen erzielt werden", merkte Yves Ribeill an.

"Pfizer engagiert sich entschieden für die Unterstützung innovativer Biotech-Startups, die das Potenzial haben, die Patientenversorgung neu zu definieren. Wir freuen uns zu sehen, wie Enodia Therapeutics seine Technologie für neuartige Behandlungskonzepte einsetzen wird", sagte Dr. Luca Mollo, Vice-President und Medical Director von Pfizer in Frankreich.

Enodia Therapeutics wurde gefördert von Argobio, einem erstklassigen französischen Biotech-Studio-Unternehmen, das sich dem Ziel widmet, innovative Wissenschaft zu fördern und ihre Weiterentwicklung zu vollwertigen Biotech-Unternehmen zu beschleunigen. Das wissenschaftliche Projekt hinter Enodia Therapeutics wurde durch den Innovationsbeschleuniger des Institut Pasteur unterstützt. Ziel dieses Programms ist es, die Markteinführung von innovativen Produkten zu beschleunigen, die aus Laborentdeckungen resultieren. Mit der Gründung seines ersten Spinn-off-Unternehmens im Jahr 1997 war das Institut Pasteur ein Wegbereiter für die Gründung von Spin-off-Unternehmen auf Basis seiner Forschnungsarbeit. Bis heute war das Institut Pasteur an der Entwicklung von 38 Spin-off-Unternehmen beteiligt.

Über Enodia Therapeutics

Enodia Therapeutics, ein französisches Biotech-Unternehmen, treibt die First-in-Class-Behandlung bei Krebs, entzündlichen Erkrankungen und Virusinfektionen voran, indem es auf das Translocon abzielt, ein wichtiges Tor zur Proteinsekretion in der Zelle. Durch Nutzung eines KI-gestützten Lösungsansatzes nach dem neuesten Stand der Technik entwickeln wir selektive niedermolekulare Inhibitoren, welche die Sekretion blockieren und den Abbau pathologischer Proteine an ihrem Entstehungsort unterstützen. Enodia, hervorgegangen aus dem Institut Pasteur und gefördert von Argobio, stützt sich auf bahnbrechende Forschung und verfolgt eine einzige Mission: Enthüllung des Translocons zur Erschließung innovativer Therapien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://home.enodiatx.com/

Über Argobio

Argobio ist ein französisches Start-up-Studio, das sich darauf spezialisiert hat, aus bahnbrechenden Innovationen wegweisende Biotech-Unternehmen zu machen. Das Studio sucht innovative Projekte für Therapeutika im Frühstadium von renommierten europäischen akademischen Forschungseinrichtungen mit Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten, neurologischen Störungen, Onkologie und Immunologie. Mit der Auswahl und Förderung dieser Projekte verfolgt Argobio das Ziel, sie zu vollwertigen Biotech-Unternehmen bis zu einer signifikanten Serie-A-Finanzierung zu entwickeln. Mit einem Team von sehr erfahrenen Biotech-Unternehmern bietet das Studio ein umfassendes Fachwissen in der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Medikamente.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.argobiostudio.com/en/

Über das Institut Pasteur

Das Institut Pasteur, eine Stiftung mit anerkanntem Gemeinnützigkeitsstatus, die 1887 von Louis Pasteur gegründet wurde, ist heute ein international renommiertes Zentrum für biomedizinische Forschung. Im Streben nach Erfüllung seiner Mission der Bekämpfung von Krankheiten in Frankreich und anderen Ländern weltweit ist das Institut Pasteur in vier Schwerpunktbereichen tätig: Forschung, öffentliches Gesundheitswesen, Schulung und Entwicklung von Forschungsanwendungen. Das Institut Pasteur ist ein weltweit anerkannter Branchenfüher auf den Gebieten Infektionskrankheiten, Mikrobiologie und Immunologie, wobei die Biologie lebender Systeme den Forschungsschwerpunkt bildet. Zu seinen Untersuchungsbereichen gehören neu auftretende Infektionskrankheiten, Antibiotikaresistenzen, bestimmte Krebsarten, neurodegenerative Erkrankungen sowie Hirn-Vernetzungsstörungen. Die herausragende Forschungsarbeit des Institut Pasteur wird durch die Entwicklung eines technologischen Umfelds auf höchstem Niveau erleichtert, das zentrale Einrichtungen (Core Facilities) für Bildgebung im Nanobereich (Nanoimaging), computergestützte Biologie und Künstliche Intelligenz beinhaltet. Seit seiner Gründung haben 10 Wissenschaftler des Institut Pasteur den Nobelpreis für Medizin erhalten, darunter 2008 zwei Wissenschaftler für die Entdeckung des humanen Immundefizienzvirus (HIV), das AIDS verursacht, im Jahr 1983.

Das Institut Pasteur gehört zum Pasteur Network, einem weltweiten Netzwerk von mehr als 30 Mitgliedsorganiationen auf fünf Kontinenten, verbunden durch gemeinsame Pasteur-Werte, die zur globalen Gesundheit beitragen.

Seit dem 1. Juli 2021 ist das Institut Pasteur eine Forschungs-Partnerorganisation der Université Paris Cité.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pasteur.fr/en.

