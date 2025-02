ZUSAMMENFASSUNG DER NEUIGKEITEN

Neue Funktionen von Wind River Studio Operator verbessern 5G- und Unternehmensnetzwerke.

Omdia hat Wind River Studio Operator in seinem jüngsten Open vRAN- und vRAN Market Tracker-Bericht als marktführende Cloud-Infrastrukturlösung eingestuft.

Das Unternehmen wird seine neuesten Produktinnovationen auf dem Mobile World Congress 2025 am Stand von Wind River in Halle 2, 2F25 vorstellen.

Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge, kündigte heute die neueste Version von Wind River Studio Operator an, die 5G- und Unternehmensnetzwerke durch fortschrittliche Automatisierung, vRAN-Optimierung und reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO) verbessern soll.

Studio Operator wurde außerdem vom weltweit führenden Analysten- und Beratungsunternehmen Omdia in seinem neuesten Open vRAN and vRAN Market Tracker-Bericht als marktführende Cloud-Infrastrukturlösung eingestuft.

Rémy Pascal, Senior Research Manager für mobile Infrastruktur bei Omdia, erklärte: "Zu den wichtigsten Faktoren für die Einführung von Open vRAN gehören die Möglichkeit für Dienstanbieter, sich für erstklassige Komponenten zu entscheiden, sowie eine erhöhte Flexibilität und Agilität und eine verbesserte Verwaltung und Orchestrierung. Wind River Studio Operator steht im Einklang mit diesen Prioritäten und hat sich als führende Lösung auf dem Markt für offene vRAN-Cloud-Infrastrukturen etabliert, sowohl in Bezug auf die Präsenz als auch auf den Marktanteil."

"Um das Potenzial des Cloud-Computing voll auszuschöpfen und den Marktanforderungen, dem Wettbewerbsdruck und den sich entwickelnden Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit kosteneffizient gerecht zu werden, benötigen Betreiber ein neues Maß an Automatisierung, Skalierung und Energieverwaltung", so Sandeep Modhvadia, Chief Product Officer bei Wind River. "Studio Operator bietet jetzt fortschrittliche Automatisierung und Intelligenz, um die Betriebskosten zu optimieren, den Netzwerkzustand zu verbessern und die Zuverlässigkeit für Betreiber weltweit zu erhöhen. Wind River hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen voranzutreiben, indem es eine bewährte, leistungsstarke Lösung bereitstellt, die sichere und skalierbare Netzwerke gewährleistet von 5G Open RAN bis hin zu Unternehmensbereitstellungen."

Auf der Grundlage des Open-Source-Projekts StarlingX bietet Studio Operator eine Kubernetes- und containergestützte verteilte Cloud-Architektur für die Entwicklung, Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung verteilter Netzwerke in großem Maßstab für Core und Edge. Es löst die komplexen Herausforderungen von Dienstanbietern bei der Bereitstellung und Verwaltung einer Cloud-nativen Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke und unterstützt Unternehmen gleichzeitig bei der Verwaltung ihrer eigenen privaten Cloud-Netzwerke. Es löst die komplexen Herausforderungen von Dienstanbietern bei der Bereitstellung und Verwaltung einer Cloud-nativen Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke und unterstützt Unternehmen gleichzeitig bei der Verwaltung ihrer eigenen privaten Cloud-Netzwerke.

Die neueste Version von Studio Operator ermöglicht erweiterte Funktionen in den folgenden Bereichen:

Automatisierung

Die Effizienz wurde bei der Automatisierung des Betriebs am zweiten Tag im gesamten Netzwerk um das Zehnfache gesteigert.

Verbesserte Fehlerbehandlung erhöht die Ausfallsicherheit der Subcloud

Drastische Steigerung der Bereitstellungseffizienz

Betrieb im großen Maßstab

Dramatische Steigerung der verteilten Cloud-Kapazität

Größere Flexibilität bei der Bereitstellung von Subclouds

Verbessertes IP-Adressmanagement im gesamten Netzwerk

Erweiterte Strommanagement-Analysen

Detaillierte Visualisierung von Stromverbrauchsmetriken

Studio Operator spielte eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen vollständig virtualisierten 5G-Datensitzung; der ersten Open-RAN-Bereitstellung in Kanada; und der Entwicklung kommerzieller vRAN/O-RAN -Programme, darunter eines der größten Open-RAN-Netzwerke der Welt. Darüber hinaus war Wind River maßgeblich an der Einführung des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste beteiligt und ermöglichte kürzlich den größten CaaS-Anbieterwechsel der Telekommunikationsbranche in einem 5G-Open-RAN-Netzwerk.

Mehr über Studio Operator erfahren Sie unter www.windriver.com/studio/operator. Weitere Informationen über Wind River auf dem MWC erhalten Sie unter https://experience.windriver.com/mwc-2025/p/1.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

