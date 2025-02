Krypto News: Sind die Krypto Neulinge am großen Kryptocrash schuld? Charles Hoskinson provoziert wieder

Dass Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, ein, nun ja, recht streitbarer Charakter ist, dürfte sich mittlerweile auch über die Grenzen des Kryptouniversums herumgesprochen haben. Hoskinson ist dafür bekannt, dass er gerne polarisiert und provoziert.

Er stichelte gegen Ethereum, dessen Mitbegründer er eigentlich ist. Er ist beispielsweise der Meinung, dass das Netzwerk auf Treibsand gebaut ist. Bitcoin bezeichnete er schon mal als taub, blind und dumm.

Jetzt hat er die Schuldigen ausgemacht, die in seinen Augen für die aktuelle Marktmisere verantwortlich sind: die "Paper Hands" oder "zittrige Hände". Damit sind Kryptoneulinge gemeint, die ihre Coins verkaufen, sobald es zu Kursrückgängen kommt.

Sinngemäß postete er auf X: "Was mich am meisten fasziniert, ist, dass wir eigentlich alle Voraussetzungen für einen riesigen Aufschwung an den Märkten haben. Doch irgendwie scheint die Branche einen neuen Rekord darin aufgestellt zu haben, wie schnell Anleger ihre Positionen aufgeben. Es fühlt sich fast an, als würde ein Fünfjähriger im Supermarkt einen Wutanfall schieben. Krypto bleibt immer wieder ein Rätsel"

What's extraordinary to me is that we have all the fundamentals of a gigabull run for the markets, but somehow the industry has set a new record for paperhands. It's almost like the five year old throwing a temper tantrum on the supermarket floor.



Crypto never ceases to amaze - Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) February 25, 2025

… und was Kostolany damit zu tun hat

Tatsächlich steht Hoskinson mit dieser Meinung nicht ganz alleine da. Schon der verstorbene Börsenguru André Kostolany sprach oft von den "Zittrigen", die in unsicheren Marktphasen panisch reagieren und ihre Investitionen voller Angst vor Verlusten wieder verkaufen. Kostolany war der Meinung, dass diese Anleger langfristig nicht erfolgreich sein können, da sie bei jedem kleinen Einbruch der Märkte in Panik geraten und die Chance verpassen, von langfristigen Wachstumsphasen zu profitieren.

Kommt der ADA Spot ETF?

Über diese Nachricht dürfte sich Charles Hoskinson dann allerdings gefreut haben. Die SEC bestätigte einen ETF Antrag für einen ADA Spot ETF, den die NYSE für Grayscale bei der Behörde eingereicht hatte.

Die derzeitige Marktsituation geht natürlich auch an ADA, dem nativen Token von Cardano, nicht spurlos vorüber. Der Coin notiert momentan bei 0,6412 US-Dollar und ist damit Lichtjahre von seinem alten Allzeithoch von 3,10 US-Dollar aus dem Jahr 2021 entfernt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.