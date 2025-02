Tashkent, Usbekistan (ots/PRNewswire) -Steigerung des Nettogewinns um 50 % auf 150 Mio. US-Dollar durch erhebliche Expansion im gesamten WirtschaftssystemMehr als 40 % der usbekischen Bevölkerung nutzt jetzt die Dienste von UzumUzum, das führende Wirtschaftssystem für digitale Dienstleistungen in Usbekistan, gibt heute ungeprüfte Finanzergebnisse für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024 bekannt:Höhepunkte- Im Jahr 2024 wurden die E-Commerce- und Fintech-Dienste von Uzum innerhalb des Wirtschaftssystems stärker miteinander vernetzt. Dies führte zu einem beträchtlichen Wachstum in beiden Bereichen, wodurch diese Dienstleistungen zu einem noch größeren Teil des täglichen Lebens in Usbekistan wurden.- Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) im gesamten Wirtschaftssystem stieg im Jahr 2024 um 61 % gegenüber dem Vorjahr auf fast 16 Millionen, was 40 % der Bevölkerung des Landes entspricht.- Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 150 Mio. USD, ein Plus von 50 % gegenüber dem Vorjahr, entsprechend der in der Pressemitteilung zu den Ergebnissen des 3. Quartals/9 Monate 2024 abgegebenen Prognose.Starkes Wachstum im Handel- Der konsolidierte Bruttowarenwert (GMV) für das Geschäftsjahr 2024 beläuft sich auf 345 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.- Uzum Market investierte weiter in die Entwicklung seiner Logistikinfrastruktur und in verkaufsorientierte Lösungen. Die erfolgreiche Einführung des FBS-Modells (Fulfilled by Seller = Versand durch Verkäufer) und die Inbetriebnahme der größten Lagereinrichtung in Zentralasien im dritten Quartal ermöglichten es dem Marktplatz, seine Aktivitäten weiter auszubauen.- Uzum Tezkor zählte zum Jahresende mehr als 2400 Partnerrestaurants, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das geografische Verbreitungsgebiet umfasst 18 Städte und spiegelt die wachsende Beliebtheit des Expressdienstes wider, da immer mehr usbekische Bürger auf dessen Komfort und Qualität vertrauen.Rasche Beschleunigung von FinTech- Das FinTech Vertical von Uzum wurde im vergangenen Jahr zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren des gesamten Wirtschaftssystems.- Zum 31. Dezember 2024 hatte das Unternehmen mehr als 700 000 von der Uzum-Bank gebrandete Visa-Debitkarten mit einem revolvierenden Kreditrahmen ausgegeben. Im vierten Quartal 2024 setzte Uzum die rasche Einführung des Produkts fort, nachdem es Ende des dritten Quartals 2024 erfolgreich eingeführt worden war. Die Karten der Uzum Bank werden mittelfristig ein wichtiger Wachstumstreiber für die FinTech-Branche bleiben.- FY2024 FinTechs BNPL (Buy Now Pay Later= Jetzt kaufen, später bezahlen) TFV[1] erreichte 421 Millionen USD (2,7 \u0445 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Das Bruttokreditportfolio wuchs im FY24 beträchtlich und hat sich mit 226 Mio. USD mehr als verdoppelt.Djasur Djumaev, Geschäftsführer und Gründer von Uzum, sagte:"2024 war ein weiteres Jahr mit bedeutendem Wachstum für Uzum. Wir haben unsere Position als klarer nationaler Marktführer in unseren Kernbranchen - Handel und FinTech - gestärkt. Gestützt auf unsere operative Exzellenz und unsere gut investierte Infrastruktur haben wir eine hervorragende Leistung erbracht. Unser Kundenstamm ist im Vergleich zu 2023 um mehr als 60 % auf fast 16 Millionen gestiegen, was 40 % der Gesamtbevölkerung entspricht.Unser GMV im Bereich Handel hat sich mehr als verdoppelt und beträgt nun 345 Millionen US-Dollar, unterstützt durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur. In unserem schnell wachsenden FinTech-Vertrieb stieg die unbesicherte Kreditvergabe deutlich auf 421 Millionen US-Dollar. Wir werden die Digitalisierung des usbekischen Finanzsektors weiter vorantreiben, indem wir Online-Finanzdienstleistungen für die Menschen im ganzen Land zugänglicher und bequemer machen. Unterstützt wurde dies durch die rasche Einführung unserer Debitkarten mit revolvierendem Kreditrahmen und gebrandet mit dem Namen Uzum Bank, von denen innerhalb von nur vier Monaten seit der Produkteinführung mehr als 700 000 ausgegeben wurden.Ein Hauptziel für 2025 ist der weitere Ausbau des Kartengeschäfts der Uzum Bank, für das wir bis zu fünf Millionen weitere Karten ausgeben wollen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den Fähigkeiten, die wir aufgebaut haben, gut aufgestellt sind, um diesen ehrgeizigen Meilenstein zu erreichen und Millionen Menschen in Usbekistan den Zugang zu modernen und bequemen Finanzdienstleistungen zu erleichtern.Wir planen, unser E-Commerce-Geschäft weiter auszubauen und eine tiefere Integration zwischen den verschiedenen Diensten unseres Wirtschaftssystems zu entwickeln, um letztlich einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Lebens der Menschen zu leisten sowie die digitale Transformation des Landes voranzutreiben."Informationen zu Uzum Holding Uzum ist ein digitales Wirtschaftssystem und die größte digitale Plattform in Usbekistan, welche Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Expresslieferung, Bankwesen und Fintech sowie Unternehmensentwicklung anbietet. Das Wirtschaftssystem umfasst Uzum Market, einen Online-Marktplatz mit einer umfangreichen Produktpalette und Eintageslieferung im ganzen Land; Uzum Tezkor, ein Express-Lieferservice von Restaurants und Geschäften; Uzum Bank, eine digitale Bank; Kapitalbank, die größte Privatbank des Landes; Uzum Nasiya, ein Online-Dienst für unbesicherte Kredite, und Uzum Business, eine App für Geschäftskunden. Mehr als 16 Millionen Menschen in Usbekistan, d. h. über 40 % der Landesbevölkerung, nutzen jeden Monat die Dienste von Uzum. Weitere Informationen finden Sie auf uzum.com.[1] Kreditauszahlungen: BNPL (ohne vom Kunden gezahlten Aufschlag) und BarkrediteLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2067732/4015311/Uzum_Group_Logo.jpgUm weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte: PR@uzum.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/uzum-holding-ag-uzum-oder-das-unternehmen-fy2024-ergebnisse-302386642.htmlPressekontakt:Yana Gavrilova,i.gavrilova@uzum.com,+998507224220Original-Content von: Uzum Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170512/5979863