Auf der jüngsten Hauptversammlung des iPhone-Konzerns Apple haben die Anteilseigner ein deutliches Zeichen gesetzt: Die Forderung, die Diversitäts-Initiativen des Unternehmens einzustellen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Diese Entscheidung steht im Kontrast zu einem breiteren Trend in den USA, wo zahlreiche Konzerne ihre DEI-Programme (Diversity, Equity, Inclusion) zurückfahren oder komplett einstampfen. Unternehmenschef Tim Cook betonte während der Versammlung die Bedeutung der "einzigartigen Unternehmenskultur" für den Erfolg von Apple, wies jedoch gleichzeitig darauf hin, dass möglicherweise Anpassungen notwendig werden könnten, sollte sich die rechtliche Landschaft verändern. Der Vorstoß zur Abschaffung der Diversitätsprogramme kam von einem konservativen Think-Tank, der mit rechtlichen Risiken argumentierte - apple konterte, der Vorschlag stelle einen unzulässigen Eingriff ins Tagesgeschäft dar. Während Tech-Giganten wie Google und Meta ihre DEI-Aktivitäten bereits reduziert haben, schließen sich Apple damit Unternehmen wie Delta Air Lines und Costco an, die an ihren Programmen festhalten. Die Apple-Aktie reagierte verhalten auf die Nachrichten und verzeichnete im vorbörslichen NASDAQ-Handel einen leichten Rückgang um 0,26 Prozent auf 246,41 US-Dollar.

Herausforderungen auf dem indonesischen Markt

Gleichzeitig zeichnet sich für Apple eine bedeutsame Entwicklung auf dem wichtigen indonesischen Markt ab. Wie Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita mitteilte, wird der Konzern bald ein lokales Inhaltszertifikat erhalten, welches für den Verkauf der neuen iPhone 16-Modelle im Land erforderlich ist. Im vergangenen Jahr hatte Indonesien den Verkauf dieser Geräte untersagt, da Apple die erforderlichen Auflagen bezüglich lokaler Produktionsanteile nicht erfüllt hatte. In jüngsten Verhandlungen konnten jedoch offenbar Einigungen erzielt werden, die unter anderem den Bau einer Fertigungsanlage sowie eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Indonesien umfassen. Mit seinen rund 280 Millionen Einwohnern stellt Indonesien einen bedeutenden Wachstumsmarkt für Apple dar, der nun wieder erschlossen werden kann.

